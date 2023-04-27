Боб Оденкерк получил роль во втором сезоне «Медведя»

В актерском состав второго сезона сериала FX и Hulu «Медведь» произошло пополнение. Как передает Variety, к продолжени. кулинарного драмеди с Джереми Алленом Уайтом («Бесстыжие») присоединился Боб Оденкерк. Детали роли не раскрываются, но на большой объем экранного времени рассчитывать не стоит. Звезда «Лучше звоните Солу» и «Счастливчика Хэнка» появится в качестве приглашенной звезды. По такой же схеме в дебютном сезоне отметился Джон Бернтал («Каратель»), сыгравший брата протагониста.

Главный герой сериала — молодой шеф-повар Карми (Уайт). Из-за самоубийства старшего брата Майкла (Бернтал) он возвращается в родной Чикаго, где по наследству ему достается семейная забегаловка The Beef, находящаяся на грани разорения. Карми решает спасти тонущий бизнес, поэтому он применяет приемы, которыми успел овладеть в мире высокой кухни. Помогают ему в этом деле новая работница Сидни (Айо Эдебири) и старый приятель брата Ричи (Эбон Мосс-Бакрак). В финале первого сезоне Карми прочитал предсмертную записку родственника, в которой покойный сообщил ему о спрятанной большой сумме денег. Именно с их помощью в продолжении протагонист перезапустит свою итальянскую закусочную.

Первый сезон «Медведя» стал большим хитом и получил ряд престижных наград. Шоураннером по-прежнему выступает Джоэнна Кало («Конь БоДжек»). Десятисерийный второй сезон стартует на Hulu в июне этого года.