Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Семейный обряд" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Боб Оденкерк получил роль во втором сезоне «Медведя»

Боб Оденкерк получил роль во втором сезоне «Медведя»

27 апреля 2023 16:10
Боб Оденкерк получил роль во втором сезоне «Медведя»

Актер появится в качестве приглашенной звезды.

В актерском состав второго сезона сериала FX и Hulu «Медведь» произошло пополнение. Как передает Variety, к продолжени. кулинарного драмеди с Джереми Алленом Уайтом («Бесстыжие») присоединился Боб Оденкерк. Детали роли не раскрываются, но на большой объем экранного времени рассчитывать не стоит. Звезда «Лучше звоните Солу» и «Счастливчика Хэнка» появится в качестве приглашенной звезды. По такой же схеме в дебютном сезоне отметился Джон Бернтал («Каратель»), сыгравший брата протагониста.

Главный герой сериала — молодой шеф-повар Карми (Уайт). Из-за самоубийства старшего брата Майкла (Бернтал) он возвращается в родной Чикаго, где по наследству ему достается семейная забегаловка The Beef, находящаяся на грани разорения. Карми решает спасти тонущий бизнес, поэтому он применяет приемы, которыми успел овладеть в мире высокой кухни. Помогают ему в этом деле новая работница Сидни (Айо Эдебири) и старый приятель брата Ричи (Эбон Мосс-Бакрак). В финале первого сезоне Карми прочитал предсмертную записку родственника, в которой покойный сообщил ему о спрятанной большой сумме денег. Именно с их помощью в продолжении протагонист перезапустит свою итальянскую закусочную.

Первый сезон «Медведя» стал большим хитом и получил ряд престижных наград. Шоураннером по-прежнему выступает Джоэнна Кало («Конь БоДжек»). Десятисерийный второй сезон стартует на Hulu в июне этого года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Вы не жили в СССР, если не сможете ответить хотя бы на 8/10 вопросов о советском кино Тест: Вы не жили в СССР, если не сможете ответить хотя бы на 8/10 вопросов о советском кино Читать далее 28 апреля 2023
3 выдумки в «Великолепном веке», над которыми смеются историки 3 выдумки в «Великолепном веке», над которыми смеются историки Читать далее 27 апреля 2023
Дэниел Рэдклифф всё ещё получает миллионы с Гарри Поттера, хотя он кончился 10 лет назад Дэниел Рэдклифф всё ещё получает миллионы с Гарри Поттера, хотя он кончился 10 лет назад Читать далее 28 апреля 2023
Вот какую сцену из Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф никогда не согласится переснять Вот какую сцену из Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф никогда не согласится переснять Читать далее 28 апреля 2023
Сериалы, похожие на Отчаянные домохозяйки: список 8 лучших Сериалы, похожие на Отчаянные домохозяйки: список 8 лучших Читать далее 27 апреля 2023
8 сериалов, похожих на Сверхъестественное: список лучших 8 сериалов, похожих на Сверхъестественное: список лучших Читать далее 27 апреля 2023
Помните красотку из Американского пирога? Вот как она выглядит в 49 лет Помните красотку из Американского пирога? Вот как она выглядит в 49 лет Читать далее 27 апреля 2023
7 сериалов, похожих на Бриджертон, которые точно стоят потраченного времени 7 сериалов, похожих на Бриджертон, которые точно стоят потраченного времени Читать далее 27 апреля 2023
Тест: только настоящие знатоки угадают 16 фильмов СССР по фразе Тест: только настоящие знатоки угадают 16 фильмов СССР по фразе Читать далее 27 апреля 2023
6 худших профессоров Хогвартса: Снейп на первом месте, а кто ещё в списке? 6 худших профессоров Хогвартса: Снейп на первом месте, а кто ещё в списке? Читать далее 27 апреля 2023
Related video