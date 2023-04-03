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Киноафиша Новости Во втором сезоне сериала «Интервью с вампиром» Клодию сыграет другая актриса

Во втором сезоне сериала «Интервью с вампиром» Клодию сыграет другая актриса

3 апреля 2023 14:51
Во втором сезоне сериала «Интервью с вампиром» Клодию сыграет другая актриса

Бэйли Басс покидает проект из-за «непредвиденных обстоятельств».

Телеканал AMC объявил об изменениях в актерском составе сериала «Интервью с вампиром», основанного на одноименном романе Энн Райс. Бэйли Басс («Аватар: Путь воды»), исполнившая роль Клодию в первом сезоне, официально покидает проект. В будущих сериях ее заменит Делейни Хейлс («Слишком близко»).

«Бэйли Басс — талантливая актриса, которая проделала замечательную работу, воплотив в жизнь образ Клодии в «Интервью с вампиром». Однако по разным причинам Делейни Хейлс сыграет Клодию во втором сезоне сериала. Мы благодарны Бэйли за незабываемое выступление в первом сезоне и желаем ей всего наилучшего», — гласит заявление AMC.

Сама Басс также прокомментировала новость о своем уходе:

«Из-за целого ряда непредвиденных обстоятельств я не могу вернуться к роли во втором сезоне «Интервью с вампиром». Исполнение роли Клодии было работой моей мечты и невероятным приключением. Я желаю Делейни удачи. С нетерпением жду новые серии. Я очень благодарна AMC, продюсерам, Джейкобу Андерсону, Сэму Риду, всей съемочной группе и, конечно же, нашим замечательным фанатам».

Съемки второго сезона «Интервью с вампиром» начнутся на следующей неделе в Праге. Производство новых серий также будет проходить в Париже и Новом Орлеане.

Фото: AMC
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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