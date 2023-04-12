Тест: какой ты пришелец из кино?

Даже отъявленные скептики, которые не верят в инопланетян и наличие разумной жизни за пределами нашей планеты, не прочь вечерком глянуть фильм про космос или инопланетное вторжение. Нередко инопланетяне выглядят угрожающими и практически непобедимыми, стоит вспомнить хотя бы знаменитого Чужого из одноименной франшизы или зловещих марсиан из « Войны миров ». Но немало в мировом кинематографе и фильмов про дружелюбных инопланетян, которые мирно сосуществуют с землянами или же меняют свой взгляд на них в процессе взаимодействия. Пройди наш тест и узнай, какой пришелец из кино тебе ближе.