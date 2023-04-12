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Киноафиша Новости Тест: какой ты пришелец из кино?

Тест: какой ты пришелец из кино?

12 апреля 2023 12:00
Тест: какой ты пришелец из кино?

Забавный Альф или непредсказумый Веном? 


 

Даже отъявленные скептики, которые не верят в инопланетян и наличие разумной жизни за пределами нашей планеты, не прочь вечерком глянуть фильм про космос или инопланетное вторжение. Нередко инопланетяне выглядят угрожающими и практически непобедимыми, стоит вспомнить хотя бы знаменитого Чужого из одноименной франшизы или зловещих марсиан из «Войны миров». Но немало в мировом кинематографе и фильмов про дружелюбных инопланетян, которые мирно сосуществуют с землянами или же меняют свой взгляд на них в процессе взаимодействия. Пройди наш тест и узнай, какой пришелец из кино тебе ближе.

Арина Виногородская
Арина Виногородская
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