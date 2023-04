Режиссер Чад Стахелски о «Джоне Уике 5»: «Мы открыты к этому»

Режиссер Чад Стахелски заявил, что в будущем творческая команда франшизы «Джон Уик» может вновь собраться вместе для создания пятой части. Выступая на подкасте Behind the Screen от The Hollywood Reporter, постановщик сказал, что он и его коллеги пока всерьез не задумывались над возможностью создания нового фильма, но они открыты к любым предложениям:

«Они будут рады вернуться к работе над франшизой со словами: «Мы хотим большего». И это не будет простая попытка выжать из нее больше денег. Вполне логично, что зрители хотят большего. Но я думаю, что нам всем нужно немного времени, чтобы понять, что будет дальше... Может быть, через несколько месяцев я снова встречусь с Киану Ривзом в виски-баре в Японии, где мы скажем друг другу: «Да, мы никогда больше не будем снимать эти фильмы». А затем вдруг добавим: «Да, но у меня есть идея». Мы открыты к этому».

Ранее продюсер франшизы Бэзил Иваник в интервью IndieWire также пообещал, что команда изучит все хорошие идеи для потенциального «Джона Уика 5»:

«На личном уровне мы пока не можем окончательно распустить группу. Если фильм [«Джон Уик 4»] окажется действительно хорошим, если он понравится людям, если у нас появится хорошая идея для продолжения, то мы попробуем. Пока что мы далеки от этого. Я не говорю, что будет какой-то сиквел. Но если мы придумаем подходящую историю, то изучим эту возможность».

В настоящее время «Джона Уика 4» можно посмотреть в кинотеатрах по всей России.