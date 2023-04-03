Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бойтесь своих желаний" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Режиссер Чад Стахелски о «Джоне Уике 5»: «Мы открыты к этому»

Режиссер Чад Стахелски о «Джоне Уике 5»: «Мы открыты к этому»

3 апреля 2023 10:03
Режиссер Чад Стахелски о «Джоне Уике 5»: «Мы открыты к этому»

По его словам, если команда вернется к работе над франшизой, то это не будет «простая попытка выжать из нее больше денег».

Режиссер Чад Стахелски заявил, что в будущем творческая команда франшизы «Джон Уик» может вновь собраться вместе для создания пятой части. Выступая на подкасте Behind the Screen от The Hollywood Reporter, постановщик сказал, что он и его коллеги пока всерьез не задумывались над возможностью создания нового фильма, но они открыты к любым предложениям:

«Они будут рады вернуться к работе над франшизой со словами: «Мы хотим большего». И это не будет простая попытка выжать из нее больше денег. Вполне логично, что зрители хотят большего. Но я думаю, что нам всем нужно немного времени, чтобы понять, что будет дальше... Может быть, через несколько месяцев я снова встречусь с Киану Ривзом в виски-баре в Японии, где мы скажем друг другу: «Да, мы никогда больше не будем снимать эти фильмы». А затем вдруг добавим: «Да, но у меня есть идея». Мы открыты к этому».

Ранее продюсер франшизы Бэзил Иваник в интервью IndieWire также пообещал, что команда изучит все хорошие идеи для потенциального «Джона Уика 5»:

«На личном уровне мы пока не можем окончательно распустить группу. Если фильм [«Джон Уик 4»] окажется действительно хорошим, если он понравится людям, если у нас появится хорошая идея для продолжения, то мы попробуем. Пока что мы далеки от этого. Я не говорю, что будет какой-то сиквел. Но если мы придумаем подходящую историю, то изучим эту возможность».

В настоящее время «Джона Уика 4» можно посмотреть в кинотеатрах по всей России.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году Читать далее 1 апреля 2023
От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках Читать далее 27 марта 2023
Фанатские теории: кого Педро Паскаль мог бы сыграть в киновселенной Marvel Фанатские теории: кого Педро Паскаль мог бы сыграть в киновселенной Marvel Читать далее 3 апреля 2023
Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Читать далее 2 апреля 2023
Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Читать далее 3 апреля 2023
Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука Читать далее 31 марта 2023
Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Читать далее 30 марта 2023
«Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии «Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии Читать далее 1 апреля 2023
Тест: какой ты детектив из кино? Тест: какой ты детектив из кино? Читать далее 31 марта 2023
Выжить любой ценой: 9 триллеров про конец света Выжить любой ценой: 9 триллеров про конец света Читать далее 31 марта 2023
Related video