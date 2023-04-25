Бэтмен и Эзра Миллер объединяют усилия в новом эпичном трейлере «Флэша»

Студия DC презентовала второй трейлер многообещающего супергеройского блокбастера «Флэш» с Эзрой Миллером в роли самого быстрого супергероя. В предстоящем фильме Барри Аллен (Миллер) отправится в умопомрачительное путешествие через время и пространство, повстречав на своем пути массу полюбившихся зрителям персонажей DC.

Новый трейлер дает понять, как во «Флэше» будет отражена сюжетная арка из знаменитого комикса «Флэшпоинт». Барри обнаруживают, что его сверхъестественные способности позволяют ему менять прошлое. Однако сила скорости — весьма нестабильный источник энергии. Эксперименты Барри со временем оборачиваются тем, что он оказывается в альтернативной реальности, где нет супергероев. Воспользоваться этим собирается злодей Зод (Майкл Шеннон) и его приспешники. Они задумывают захватить Землю, которая осталась без покровительства Супермена.

Чтобы восстановить порядок в мультивселенной, Барри нужно собрать новую команду героев. Одним из союзников Флэша становится престарелый Бэтмен в исполнении Майкла Китона. Также к ним присоединяется Супергерл, которую сыграла Саша Калле. Кроме того, в фильме появятся Бен Аффлек (Бэтмен) и Чудо-женщина (Галь Гадот).

Ожидается, что «Флэш» станет тем фильмом, с помощью которого будет перезапущена киновселенная DC, долгосрочным развитием которого с недавних пор занимаются Джеймс Ганн и Питер Сафран.

В мировой прокат «Флэш» выйдет 16 июня 2023 года.