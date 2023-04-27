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Сериалы, похожие на Отчаянные домохозяйки: список 8 лучших

27 апреля 2023 14:09
Сериалы, похожие на Отчаянные домохозяйки: список 8 лучших

Целых 8 лет мы следили за мелодрамой, разворачивающейся в тихом пригороде и декорациях благополучных семей.

Повторить то, что в свое время создали Отчаянные домохозяйки, вряд ли возможно (не зря в последнее время поговаривают о возможности снять продолжение или ребут сериала!), но мы всё-таки постарались составить список сериальных драм с похожей атмосферой интриг, мелодрамы и сюжетных поворотов, которые заставляют нас грызть ногти и неиллюзорно нервничать в ожидании развязки.

Любовницы (Mistresses), 7.1 imdb

список лучших сериалов, похожих на Отчаянные домохозяйки

Сериал Любовницы рассказывает о четырех подругах, жизнь каждой из которых полна интриг, романтики и тайн. По мере развития сюжета зрители следят за переплетением жизней героинь, преодолевающих различные трудности и испытания, такие как измены, предательства и опасные отношения.

Частная практика (Private Practice), 6.7 imdb

список лучших сериалов, похожих на Отчаянные домохозяйки

Сериал Частная практика является спин-оффом популярного сериала Анатомия страсти. Главная героиня, доктор Эддисон Монтгомери, переезжает в Лос-Анджелес, чтобы начать новую жизнь и работу врачом. На новом месте она сталкивается с различными медицинскими и личными проблемами: как и в Анатомии страсти, пресловутые страсти в новой клинике так и кипят.

Голубая кровь (Blue Bloods), 7.6 imdb

список лучших сериалов, похожих на Отчаянные домохозяйки

В центре внимания сериала Голубая кровь – история семейства полицейских, члены которого занимаются разными видами правоохранительной деятельности. Сериал сосредотачивается на их служебных обязанностях, семейных взаимоотношениях и том, как они совмещают личную жизнь с опасной работой.

Скандал (Scandal), 7.7 imdb

список лучших сериалов, похожих на Отчаянные домохозяйки

Сериал Скандал рассказывает об Оливии Поуп, бывшей сотруднице администрации президента США, которая открывает свою собственную компанию по решению проблем. Она и ее команда сталкиваются с крупными политическими скандалами, интригами и коррупцией, пытаясь сохранить свои личные и профессиональные секреты.

Скорая помощь (ER), 7.7 imdb

список лучших сериалов, похожих на Отчаянные домохозяйки

Сериал Скорая помощь можно без преувеличения назвать культовым. Эта многосезонная история о врачах сезонной больницы – эталон медицинской драмы, где сложные врачебные кейсы переплетаются с мелодраматическими любовными сюжетами. Врачи Скорой помощи влюбляются, разводятся, плетут интриги – в общем, всё как у людей.

Большая маленькая ложь (Big Little Lies), 8.5 imdb

список лучших сериалов, похожих на Отчаянные домохозяйки

В основе сериала Большая маленькая ложь – драматический и интригующий сюжет, который охватывает жизни трех матерей, живущих в прибрежном городке Калифорнии. Их жизни переплетаются через семейные проблемы, родительские противоречия и таинственное убийство, которое покажет их истинные лица и злоключения.

Завучи (Vice Principals), 8.0 imdb

список лучших сериалов, похожих на Отчаянные домохозяйки

Сериал Завучи сосредоточен на завучах средней школы, которые соперничают за позицию главного после ухода на пенсию текущего директора – и делают это так, что куда там Игре престолов! Их непрекращающаяся конкуренция и мелодраматические разбирательства приводят к неожиданным ситуациям и комедийным моментам.

Подруги (Girlfriends), 7.4 imdb

список лучших сериалов, похожих на Отчаянные домохозяйки

Британская мелодрама о трех подругах, которые дружили всю жизнь, и вот теперь, приближаясь к бальзаковскому возрасту, сталкиваются со страшной ситуацией: муж одной из них исчезает во время круиза в годовщину свадьбы. Это может светить обвинениями в убийстве и тюремным сроком. Женщина обращается за помощью к подругам. Но, возможно, и ей самой грозит опасность пострашнее тюрьмы.

Фото: Netflix, ABC, BBC, HBO
Елена Королева
Елена Королева
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