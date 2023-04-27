Сериалы, похожие на Отчаянные домохозяйки: список 8 лучших

Целых 8 лет мы следили за мелодрамой, разворачивающейся в тихом пригороде и декорациях благополучных семей.

Повторить то, что в свое время создали Отчаянные домохозяйки, вряд ли возможно (не зря в последнее время поговаривают о возможности снять продолжение или ребут сериала!), но мы всё-таки постарались составить список сериальных драм с похожей атмосферой интриг, мелодрамы и сюжетных поворотов, которые заставляют нас грызть ногти и неиллюзорно нервничать в ожидании развязки.

Любовницы (Mistresses), 7.1 imdb

Сериал Любовницы рассказывает о четырех подругах, жизнь каждой из которых полна интриг, романтики и тайн. По мере развития сюжета зрители следят за переплетением жизней героинь, преодолевающих различные трудности и испытания, такие как измены, предательства и опасные отношения.

Частная практика (Private Practice), 6.7 imdb

Сериал Частная практика является спин-оффом популярного сериала Анатомия страсти. Главная героиня, доктор Эддисон Монтгомери, переезжает в Лос-Анджелес, чтобы начать новую жизнь и работу врачом. На новом месте она сталкивается с различными медицинскими и личными проблемами: как и в Анатомии страсти, пресловутые страсти в новой клинике так и кипят.

Голубая кровь (Blue Bloods), 7.6 imdb

В центре внимания сериала Голубая кровь – история семейства полицейских, члены которого занимаются разными видами правоохранительной деятельности. Сериал сосредотачивается на их служебных обязанностях, семейных взаимоотношениях и том, как они совмещают личную жизнь с опасной работой.

Скандал (Scandal), 7.7 imdb

Сериал Скандал рассказывает об Оливии Поуп, бывшей сотруднице администрации президента США, которая открывает свою собственную компанию по решению проблем. Она и ее команда сталкиваются с крупными политическими скандалами, интригами и коррупцией, пытаясь сохранить свои личные и профессиональные секреты.

Скорая помощь (ER), 7.7 imdb

Сериал Скорая помощь можно без преувеличения назвать культовым. Эта многосезонная история о врачах сезонной больницы – эталон медицинской драмы, где сложные врачебные кейсы переплетаются с мелодраматическими любовными сюжетами. Врачи Скорой помощи влюбляются, разводятся, плетут интриги – в общем, всё как у людей.

Большая маленькая ложь (Big Little Lies), 8.5 imdb

В основе сериала Большая маленькая ложь – драматический и интригующий сюжет, который охватывает жизни трех матерей, живущих в прибрежном городке Калифорнии. Их жизни переплетаются через семейные проблемы, родительские противоречия и таинственное убийство, которое покажет их истинные лица и злоключения.

Завучи (Vice Principals), 8.0 imdb

Сериал Завучи сосредоточен на завучах средней школы, которые соперничают за позицию главного после ухода на пенсию текущего директора – и делают это так, что куда там Игре престолов! Их непрекращающаяся конкуренция и мелодраматические разбирательства приводят к неожиданным ситуациям и комедийным моментам.

Подруги (Girlfriends), 7.4 imdb

Британская мелодрама о трех подругах, которые дружили всю жизнь, и вот теперь, приближаясь к бальзаковскому возрасту, сталкиваются со страшной ситуацией: муж одной из них исчезает во время круиза в годовщину свадьбы. Это может светить обвинениями в убийстве и тюремным сроком. Женщина обращается за помощью к подругам. Но, возможно, и ей самой грозит опасность пострашнее тюрьмы.