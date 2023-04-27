Джон Хэмм расследует запутанное убийство в трейлере детективного триллера «Мэгги Мур(ы)»

Кинокомпания VVS Films выпустила дебютный трейлер детективного триллера с элементами черной комедии «Мэгги Мур(ы)». Ведущие роли в картине сыграли звезда «Безумцев» Джон Хэмм и комедиантка Тина Фей («Безумное свидание»).

Действие развернется в пыльном американском городе, расположенном посреди пустыни Аризоны. В этом провинциальном месте обычно тихо и скучно, но внезапно в поселении происходит двойное убийство девушек с одинаковыми именами и фамилиями — покойных звали Мэгги Мур. За расследования загадочного дела берется местный начальник полиции Джордан Сандерс (Хэмм), который, как и все, озадачен инцидентом. Чтобы докопаться до истины, главный герой погружается в запутанное следствие.

Режиссером выступил коллега Хэмма по «Безумцам» Джон Слэттери. Для него это второй полнометражный проект в качестве постановщика после криминальной драмы с Филипом Сеймуром Хоффманом и Джоном Туртурро «Божий карман» (2014). Сценарий написал Пол Бернбаум («Пророк», «Смерть супермена»). В актерском составе также задействованы Ник Мохаммед, Хэппи Андерсон, Кристофер Денэм, Эллисон Данбар, Тейт Эллингтон, Мика Сток, Уна Рош и Питер Дисет.

Мировая премьера фильма состоится летом на кинофестивале «Трайбека», а российский релиз намечен на 15 июня.