HBO выдвигает оператора «Одних из нас» Ксению Середу на премию «Эмми»

Российская кинематографистка сняла первый, второй и седьмой эпизоды шоу.

Телеканал HBO объявил о том, что операторы постапокалиптического сериала «Одни из нас» Эбен Болтер и Ксения Середа были выдвинуты на премию «Эмми» в категории «Выдающаяся операторская работа для однокамерного сериала (один час)».

Представители канала отметили, что Болтер был выдвинут на награду за работу над третьим эпизодом первого сезона под названием «Долгое-долгое время». Его режиссером выступил Питер Хор («Академия «Амбрелла»). Серия посвящена непростым взаимоотношениям между двумя товарищами Джоэла (Педро Паскаль), контрабандистами Биллом (Ник Офферман) и Фрэнком (Мюррей Бартлетт). Болтер также снял четвертый и пятый эпизоды сериала.

Середа же была удостоена выдвижения на «Эмми» за работу над первой серией, получившей название «Когда ты потерялся в темноте». Ее постановкой занимался Крэйг Мэйзин («Чернобыль»). Эпизод знакомит зрителей с Джоэлом, его братом Томми (Гэбриел Луна) и дочерью Самантой (Нико Паркер), пытающимися выжить в первые дни внезапно разразившейся смертоносной зомби-эпидемии. Помимо него, Середа сняла вторую и седьмую серии.

Церемония вручения «Эмми» пройдет 19 сентября 2023 года.