HBO планирует приквел «Игры престолов» об Эйгоне I Таргариене

По информации Variety, телеканал HBO разрабатывает приквел «Игры престолов», посвященный истории правления короля Эйгона I Таргариена.

В данный момент проект находится на очень ранней стадии разработки. Источники Variety сообщают, что HBO пока что не удалось найти для него сценариста, но канал всеми силами стремится запустить приквел в производство. Кроме того, в настоящее время неизвестно, в каком именно формате будет разрабатываться шоу. По данным инсайдеров, HBO и студия Warner Bros. рассматривают возможность создания полнометражного художественного фильма об Эйгоне, который затем получит продолжение в виде сериала. Однако эти планы еще не были окончательно утверждены.

Новый приквел расскажет о том, как примерно за 300 лет до событий «Игры престолов» Эйгон I и его сестры-жены Висенья и Рейнис вторглись в Вестерос со своей армией и тремя драконами. Обладая неограниченной боевой мощью, они завоевали все королевства континента, за исключением Дорна, что позволило Эйгону основать правящую династию Таргариенов и стать первым королем Вестероса, воссевшим на Железный трон.

Представители HBO отказались от комментариев.