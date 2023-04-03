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Киноафиша Новости Майлз Моралес сражается с армией Пауков в новом тизере «Человека-паука: Паутина вселенных»

Майлз Моралес сражается с армией Пауков в новом тизере «Человека-паука: Паутина вселенных»

3 апреля 2023 12:46
Майлз Моралес сражается с армией Пауков в новом тизере «Человека-паука: Паутина вселенных»

Полноценный трейлер выйдет 4 апреля.

Студия Sony Pictures разогревает аудиторию перед релизом нового трейлера мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных». В преддверии завтрашней премьеры свежего рекламного ролика кинокомпания выпустила очередной тизер. 15-секундный ролик представляет собой скоростную нарезку колоритных экшен-сцен со множеством Пауков.

Действие сиквела развернется спустя некоторое время после развязки «Человека-Паука: Через вселенные». Привыкающему к обязанностям супергероя подростку Майлзу Моралесу (Шамеик Мур) придется снова взять на себя ответственность за судьбу мира. Вместе с Гвен Стейси (Хейли Стайнфелд) он отправляется в новое эпическое приключение по мультивселенной, потому что мирозданию угрожает опасный злодей по прозвищу Пятно (Джейсон Шварцман). Антагонист умеет открывать межпространственные коридоры, что делает его угрозой вселенских масштабов, поэтому для поддержки Майлзу и Гвен придется воспользоваться помощью других Пауков. Вместе с главными героями противостоять антагонисту будут Джессика Дрю (Исса Рэй), Мигель О’Хара (Оскар Айзек), Хобарт Браун (Дэниэл Калуя), Питер Паркер (Джейк Джонсон) и другие.

В команду озвучки сиквела вошли также Брайан Тайри Генри, Каран Сони, Йорма Такконе, Шей Уигэм, Рэйчел Дрэч и Луна Лорен Велес. Креативными кураторами франшизы выступают Фил Лорд и Кристофер Миллер, а за режиссуру отвечают Кемп Пауэрс, Жуакин Душ Сантуш и Джастин Томпсон.

Премьера «Человека-паука: Паутина вселенных» намечена на 2 июня.

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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