Критики благосклонно приняли «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом

Зарубежные журналисты посмотрели новый фильм Ари Астера «Все страхи Бо», вслед за чем в сети появились первые рецензии. Специалисты встретили почти трехчасовую ленту с Хоакином Фениксом благосклонно, хотя и не так радушно, как прошлые работы кинематографиста. Рейтинг одобрения на сайте Rotten Tomatoes сейчас составляет 72% при 29 рецензиях. У «Реинкарнации» (2018) и «Солнцестояния» (2019) — 90% и, соответственно, 83%.

Исходя из отзывов, у Астера получился фильм не для широкой публики, но точно заслуживающий внимания. Ниже приведены выдержки из рецензий:

Дэвид Страх, Rolling Stone:

«В этой картине можно заметить определенную абсурдность и бред, как и в другом недавнем хите A24, но тот факт, что студия представила нам злого близнеца недавнего оскароносного фильма, вызывает бурный восторг. «Все страхи Бо» — это анти-«Всё везде и сразу».

Хоай-Тран Буй, Inverse:

«Это гонзо-одиссея нашего времени, отказ от посредственного кинематографа и гимн всем извращенным чудакам. Этот фильм для вас, чудики».

Пит Хэммонд, Deadline:

«Уже сейчас можно заранее делать ставки, какая из открывающих сцен вызовет массовые протесты. Тем, кто останется, определенно будет над чем поразмыслить и, возможно, даже почесать затылки».

Питер Дебрюге, Variety:

«Наверняка найдется небольшой контингент людей, которые провозгласят данную ленту своим новым любимым фильмом, но лично мне три часа не кажутся оправданными для столь неравномерной коллекции скетчей».

Мэтт Неглиа, Next Best Picture:

«Все страхи Бо» работает не совсем как хоррор наподобие «Реинкарнации» и «Солнцестояния», но тут продемонстрирован другой вид ужаса — вызывающий, отталкивающий и вытесняющий из зоны комфорта».

«Все страхи Бо» стартует в российском прокате 4 мая.