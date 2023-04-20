Собака, пленочный фотоаппарат и «Храброе сердце»: как 90-е годы вспоминают создатели сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Один из самых популярных российских проектов вот-вот вернется на экраны с третьим сезоном. В преддверии долгожданной премьеры Киноафиша решила задать актерам и съемочной группе несколько вопросов о том непростом времени, в которое нас переносит сериал.

Третий сезон перенесет героев на два года вперед, и история развернется на фоне президентских выборов 1996 года. Компания друзей оканчивает школу и переходит во взрослую жизнь, со всеми ее страхами и тяготами. Санька будет грустить по прошлому, Вовка попытается заработать легких денег, Женя сделает все, чтобы не быть похожей на свою маму. Пока подростки будут переживать все проблемы перехода во взрослую жизнь, их родители потонут в экономических последствиях событий того периода.

Антон Федоров, режиссер 2-го и 3-го сезонов

Вещь из 90-х, которой вам сейчас не хватает: Дедушкино финское синее пальто. Выглядело максимально рок-н-ролльно.

Фильм, который произвел наибольшее впечатление: «Семь» Финчера.

Совет, который вы дали бы себе, если бы сейчас могли вернуться в те годы: Оставайся собой.

Антон Федоров

Александр Белов, соавтор сценария и креативный продюсер

Вещь из 90-х, которой вам сейчас не хватает: Дик. Это, конечно, не вещь, это черная как ночь немецкая овчарка, главный пес моей жизни. Но мне порой его очень не хватает.

Фильм, который произвел наибольшее впечатление: Их просто море: «Чернокнижник», «Последний бойскаут», «Горец», «Смертельное оружие», «День сурка» (лучший сценарий). Но выделю два, из-за которых я в итоге прогуливал школу, потому что начинал смотреть и не мог оторваться. Это «Храброе сердце» и «Форрест Гамп». Пишу, вспоминаю цитаты, и до сих пор мурашки по коже и глаза мокрые.

Совет, который вы дали бы себе, если бы сейчас могли вернуться в те годы: Ничего не бойся. Тебе не нужно быть удобным, чтобы быть любимым.

Александр Белов

Петр Внуков, соавтор сценария и креативный продюсер

Вещь из 90-х, которой вам сейчас не хватает: Солдатик-индеец. Это был единственный солдатик, которого можно было посадить на коня и вставить ему в руку спичку или гвоздь. Но он был только у моего друга, который переехал из Германии и привез его с собой. А у меня были только оловянные. Они стояли руки по швам. С ними ничего нельзя было сделать. Разве что откусить им голову. В общем, этот индеец был целым миром в воображении ребенка…

Фильм, который произвел наибольшее впечатление: «Сны Аризоны». У нас в городе была одна видеокассета с этим фильмом, и, к счастью, она была у кого-то из друзей. Кустурица, Брегович, молодой Джонни Депп, Аксель, Аксель, Аксель. Лео, Лео, Лео. Мечта о Папуа — Новой Гвинее, дядя Лео и запах его дешевого одеколона, долина Кадиллаков и рыба, улетающая на небо.

Совет, который вы дали бы себе, если бы сейчас могли вернуться в те годы: Совет только один: верить своим чувствам. Но, кажется, я так и делал.

Петр Внуков

Виктор Сухоруков, актер

(присоединился в новом сезоне, играет отца новой героини, которая является любовным интересом Саньки Рябинина. — Прим. редактора.)

Вещь из 90-х, которой вам сейчас не хватает: Слава богу, что девяностые от меня далеко-далеко!

Фильм, который произвел наибольшее впечатление: Я очень много наконец-то увидел зарубежного кино, чего мне не хватало раньше. Дай бог памяти вспомнить, какой из них впечатлил больше всего.

Совет, который вы дали бы себе, если бы сейчас могли вернуться в те годы: Не пей!

Виктор Сухоруков

Евгений Ткачук, актер

(присоединился в новом сезоне, играет криминального авторитета. — Прим. редактора.)

Вещь из 90-х, которой вам сейчас не хватает: Это не вещь, это собака Альфа, которая осталась в 90-х в Ашхабаде… я ее до сих пор иногда вспоминаю.

Фильм, который произвел наибольшее впечатление: «Храброе сердце».

Совет, который вы дали бы себе, если бы сейчас могли вернуться в те годы: Доверяй, но проверяй!

Евгений Ткачук

Никита Павленко, актер

Вещь из 90-х, которой вам сейчас не хватает: Наверное этот папин «видак» и огромная коллекция VHS кассет. С них я начал знакомство с кино, а качество восприятия фильмов на тот момент уже ни с чем несравнимо.

Фильм, который произвел наибольшее впечатление: «Брат», «9 1/2 недель», «Ненависть».

Совет, который вы дали бы себе, если бы сейчас могли вернуться в те годы: Будь осторожен со своими мечтами, есть шанс, что они сбудутся.

Никита Павленко

Артур Бесчастный, актер

Вещь из 90-х, которой вам сейчас не хватает: Игра «Ну, погоди. Волк и яйца».

Фильм, который произвел наибольшее впечатление: «Титаник».

Совет, который вы дали бы себе, если бы сейчас могли вернуться в те годы: Думай прежде принятия решения и не предавай себя.

Артур Бесчастный

Орлов Михаил, актер

Вещь из 90-х, которой вам сейчас не хватает: Это было время пленочных фотоаппаратов, когда люди дорожили каждым кадром. Тогда я увлекался фотографией, это был настоящий творческий процесс. Вот что вызывает у меня настоящую ностальгию.

Фильм, который произвел наибольшее впечатление: Самые главные фильмы того времени для меня — «Ворошиловский стрелок», «Все будет хорошо» и «Брат».

Совет, который вы дали бы себе, если бы сейчас могли вернуться в те годы: Не бояться брать на себя ответственность и чуть серьезнее относиться к жизни.

Орлов Михаил