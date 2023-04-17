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Киноафиша Новости Аналитики оценили, сколько было потрачено на рекламу «Чебурашки» и «Вызова»

Аналитики оценили, сколько было потрачено на рекламу «Чебурашки» и «Вызова»

17 апреля 2023 11:17
Аналитики оценили, сколько было потрачено на рекламу «Чебурашки» и «Вызова»

Специалисты также дали свою оценку идее рекламировать фильмы через «Госуслуги».

Президент медийного агентства Mediaplus Group Russia Олег Волкош поделился информацией о том, сколько средств было затрачено на маркетинговую кампанию фильмов «Чебурашка» и «Вызов».

По данным аналитиков, на продвижение «Чебурашки» было потрачено приблизительно 82 млн рублей. Картина рекламировалась в газетах и журналах, на радио, а также по множеству телеканалов, включая «Первый», «Россию 1», «Матч ТВ» и «Пятницу». Фильм собрал в прокате более 6,5 млрд рублей, тем самым полностью отбив не только свой маркетинговый бюджет, но и все производственные затраты.

Затраты на рекламную кампанию «Вызова» составили 91 млн рублей. Главной площадкой продвижения проекта стал канал «Первый». Рекламу фильма также можно было увидеть на интернет-портале «Госуслуги», пользователи которого получили рассылку с приглашением на его показы. Специалисты Mediaplus Group Russia назвали такой подход неординарным, креативным и весьма удачным с точки зрения современной информационной повестки. Аналитики ожидают, что в будущем к маркетинговой кампании подключатся и блогеры, поскольку такой ход является весьма распространенным явлением для государственных кинопроектов.

Премьера «Вызова» состоится в этот четверг, 20 апреля.

Фото: «Централ Партнершип»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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