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Объявлена программа Московского международного кинофестиваля 2023

6 апреля 2023 11:14
Объявлена программа Московского международного кинофестиваля 2023

По словам организаторов мероприятия, география конкурса расширилась на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Организаторы Московского международного фестиваля (ММКФ) опубликовали программу предстоящего смотра 2023 года.

В основной конкурс фестиваля в этом году вошли двенадцать картин:

  • «Запах греха» Нураля Адам Атика (Бангладеш);
  • «Невеста мертвеца» Корнеля Георгита (Румыния, Франция);
  • «Потерянный рай» Гэна Вэньясяо (Китай);
  • «Путь к успеху» Себастьяна Родригеса (Аргентина);
  • «След зверя» Ненада Павловича (Сербия);
  • «Те, кто внизу» Алехандро Кирога (Боливия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай);
  • «Три брата» Франсиско Папарелья (Аргентина, Чили);
  • «Фи1.618» Теодора Ушева (Болгария, Канада);
  • «Черная луна» Тонатью Гарсия (Мексика);
  • «Хрупкие цветы в потоке дней» Ютаки Цунэмати (Япония).

В состав жюри войдут режиссеры Рахуль Равель и Сиро Герра («Объятия змеи»), а также актеры Алексей Гуськов («Старые шишки»), Светлана Иванова («Обоюдное согласие») и Самал Еслямова («Айка»).

Объявлена программа Московского международного кинофестиваля 2023

В программах документального кино и «Русские премьеры», жюри которых возглавляют постановщики Хао Юнь («Корейская война крупным планом») и Алексей Учитель («Цой») соответственно, будет представлено по семь картин. В программе документального кино примут участие 16 фильмов, для семи из которых показ на ММКФ станет международной и мировой премьерой.

В программу «Дикие ночи» вошли ленты «Волки» (Казахстан), «Магнум 578» (Вьетнам), «Безумная Хайди» (Швейцария) и «Невероятные приключения Джоджо» (США).

Сериальная программа «Первая серия» порадует гостей фестиваля показами шоу «Спасти единственного сына» (KION), «Ухожу красиво» (Wink), «РАЙцентр» («Иви»), «Кошка» (Start) и третьего сезона «Мира! Дружбы! Жвачки! (Premier).

Фильмом открытия ММКФ станет драма «Снегирь» Бориса Хлебникова («Аритмия»), основанная на повести Георгия Владимова «Три минуты молчания», а фильмом закрытия — «42 секунды» Алекса Мореля и Дани Де Ла Ордена («Тест»).

ММКФ 2023 пройдет с 20 по 27 апреля.

Фото: «Атмосфера Кино»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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