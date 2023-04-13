«Настоящий детектив», «Пинвгин» и другое: HBO выпустил первые трейлеры ряда крупных сериалов

HBO представил трейлеры ряда своих самых ожидаемых будущих сериалов. Новые ролики получили четвертый сезон «Настоящего детектива», спин-офф «Бэтмена» (2022) «Пингвин», политический триллер «Режим» и шпионская драма «Сочувствующий».

Действие будущих серий «Настоящего детектива» развернется в городке Эннис, штат Аляска. По сюжету, восемь человек, управляющих арктической исследовательской станцией Tsalal, бесследно исчезают. За расследование их пропажи берутся детективы Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро (Кали Реис), которым приходится столкнуться с тьмой внутри себя и страшными тайнами, погребенными под толстым слоем льда. В ролике показано, как две героини, которые не очень-то рады работать друг с другом, с огромным трудом докапываться до истины в условиях низких температур и полярной ночи. Премьера четвертого сезона «Настоящего детектива» состоится в этом году, точная дата еще неизвестна.

В центре истории «Пингвина» — криминальный авторитет Освальд Кобблпот (Коллин Фаррелл). После того, как Загадочник (Пол Дано) убивает мафиози Кармайна Фальконе, преступный мир Готэм-Сити погружается в хаос. В условиях образовавшегося вакуума власти Кобблпот начинает свой путь к вершинам могущества. Шоураннером сериала выступает Лорен Лефранк («Агенты «Щ.И.Т.»), а создатель оригинального «Бэтмена» Мэтт Ривз является исполнительным продюсером. Съемки проходят в данный момент. Шоу будет состоять из восьми эпизодов, которые выйдут на HBO в 2024 году.

Мини-сериал The Regime («Режим) расскажет об одном году из жизни политических элит современного европейского режима, стоящего на грани краха. Шоу представляет собой сатирический взгляд на перипетии, интриги и скандалы, происходящее в стенах дворца главы государства. Своенравного руководителя неназванной страны сыграет Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»), к которой также присоединятся Маттиас Шонартс («Тайная жизнь»), Гийом Гальенн («Игра в дурака»), Андреа Райзборо («Амстердам») и другие. Релиз The Regime состоится в следующем году.

Наконец, «Сочувствующий», основанный на одноименном романе Вьет Тхань Нгуена, получившем Пулитцеровскую премию, посвящен вьетнамскому коммунистическому шпиону (Хоа Сюаньдэ), который успешно проникает в США и внедряется в сообщество беженцев. В сериале также снялся Роберт Дауни — младший («Мстители: Финал»), который исполнил сразу несколько ролей, отражающих разные стороны американского истеблишмента. В частности, он играет многообещающего конгрессмена, оперативника ЦРУ и голливудского режиссера. «Сочувствующий» также выйдет на экраны в 2024 году.