В разработку запущена экранизация хоррор-манги Дзюндзи Ито «Кровососущая тьма»

Культовая хоррор-манга Дзюндзи Ито «Кровососущая тьма» получит голливудскую экранизацию. Как переадет Variety, адаптацией японского первоисточника займется сценарист Джефф Ховард, в послужном списке которого целый ряд проектов режиссера Майка Флэнагана: «Полуночная месса», «Призрак дома на холме», «Игра Джералда», «Уиджи. Проклятие доски дьявола», «Сомния» и «Окулус».

Будущий фильм ужасов курирует компания Fangoria Studios, занимающаяся жанровыми проектами для кино и телевидения. Помимо «Кровососущей тьмы», в планах студии еще две экранизации историй Ито из сборника «Кайдан». Сам писатель будет выступать в качестве исполнительного продюсера. Он искренне воодушевлен планами на киноадаптацию своего творчества:

«Студия Fangoria собирается адаптировать мою мангу! Я чертовски взволнован, мне не терпится увидеть, что из этого получится. Надеюсь, уже сегодня вечером взгляну на трейлер в своих снах».

Ниже приведен комментарий Ховарда, признавшегося, что он истинный фаната оригинала:

«Узнав о готовящейся игровой экранизации Дзюндзи Ито, я буквально вцепился в нее, потому что не мог позволить кому-то другому получить эту работу. Сочетание ужаса и эмоций — вот, что мне нравится».

Сроки производства проекта пока неизвестны.