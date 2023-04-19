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Киноафиша Новости Азиз Ансари снимет комедию с Киану Ривзом и Сетом Рогеном

Азиз Ансари снимет комедию с Киану Ривзом и Сетом Рогеном

19 апреля 2023 13:50
Азиз Ансари снимет комедию с Киану Ривзом и Сетом Рогеном

Для комика это уже вторая попытка дебютировать в режиссуре после замороженного фильма с Биллом Мюрреем.

Комик Азиз Ансари («Мастер не на все руки») планировал дебютировать в режиссуре, экранизировав роман «Все мы смертны» (Being Mortal), однако из-за скандального инцидента с участием Билла Мюррея и его коллеги-женщины проект был заморожен в разгар съемок. Мюррей в дальнейшем извинился, сводя ситуацию к неудачной шутке, вызвавшей острое недопонимание, но в итоге после приостановки студия Searchlight так и не возобновила производство. Чтобы не ждать, Ансари переключился на другой материал. Как переадет Variety, Ансари поставит по своему сценарию комедию «Хорошая удача» (Good Fortune).

Ансари также сыграет одну из ведущих ролей. Его экранными партнерами выступят Киану Ривз и Сет Роген, с которым он работал над «Все мы смертны». Производством занимается кинокомпания Lionsgate. Ниже приведен комментарий главы студии Джо Дрейка:

«Нам действительно повезло с этим фильмом. Нам нравится сценарий, и мы верим, что Азиз великолепно проявит себя как исполнитель и режиссер. Добавьте к этому Сета и Киану — двух талантов мирового класса, которые сыграют ведущие роли наряду с Азизом — и потенциал сделать выдающийся фильм увеличится в разы. Мы приступили к реализации проекта, как только появилась такая возможность».

О сюжете пока информации нет, но уже подтверждено, что съемки начнутся в Лос-Анджелесе в следующем месяце.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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