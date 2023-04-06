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Киноафиша Новости Новый оригинальный мультфильм для всей семьи: вышел первый трейлер «Миграции»

Новый оригинальный мультфильм для всей семьи: вышел первый трейлер «Миграции»

6 апреля 2023 11:57
Новый оригинальный мультфильм для всей семьи: вышел первый трейлер «Миграции»

Премьера нового проекта от создателей «Гадкий я» и «Тайной жизни домашних животных» состоится этой зимой.

Студия Illumination представила первый трейлер мультфильма Migration («Миграции»). Мультик расскажет о семье уток, внутри которой разгорается нешуточный спор по поводу того, стоит ли им остаться в знакомых и обжитых местах или отправиться исследовать остальной мир.

Новый ролик начинается с кадров из предыдущих проектов Illumination, в число которых входят такие анимационные хиты, как «Гадкий я», «Тайная жизнь домашних животных», «Гринч», «Зверопой» и «Миньоны», а также недавняя картина «Братья Супер Марио в кино». Затем внимание переключается на «Миграцию» и ее главных героев. Судя по всему, утки все же решают покинуть дом в поисках приключений. Они готовятся отправиться в большой полет из Новой Англии на теплые Багамы. Герои взмывают в небо и вовсю наслаждаются своей свободой, но вскоре их перелет оказывается прерван грозой. Они прячутся от ненастья под деревянным причалом, где их настигает страшная цапля.

Режиссером фильма выступил Бенжамин Реннер, ранее работавший над анимационными картинами «Большой злой лис и другие сказки» и «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя», за который он был удостоен номинации на премию «Оскар». Сценарий предстоящего мультика написал создатель популярного сериала «Белый лотос» Майк Уайт.

«Миграция» выйдет на экраны в рождественский сезон 2023 года.

Фото: Illumination Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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