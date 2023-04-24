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Киноафиша Новости Появились новые кадры из «Человека-паука: Паутина вселенных» с разными версиями Земли

Появились новые кадры из «Человека-паука: Паутина вселенных» с разными версиями Земли

24 апреля 2023 14:52
Появились новые кадры из «Человека-паука: Паутина вселенных» с разными версиями Земли

На изображениях запечатлены уникальные вселенные Пауков.

Маркетинговый отдел Sony Pictures продолжает напоминать о надвигающейся премьере супергеройского мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных». На этот раз студия опубликовала кадры с разными версиями Земли. На изображениях запечатлены футуристическая Земля-928, которая является домом Паука из будущего Мигеля О’Хары, Земля-50101, где проживает индийский паук Павитр Прабхакар, а также Земля-65 и Земля-1610 — в этих мирах существуют Гвен Стейси и, соответственно, Майлз Моралес.

Появились новые кадры из «Человека-паука: Паутина вселенных» с разными версиями ЗемлиПоявились новые кадры из «Человека-паука: Паутина вселенных» с разными версиями ЗемлиПоявились новые кадры из «Человека-паука: Паутина вселенных» с разными версиями Земли
Появились новые кадры из «Человека-паука: Паутина вселенных» с разными версиями Земли

События сиквела происходят спустя некоторое время после развязки первой части. Привыкающий к сверхспособностям Майлз (Шамеик Мур) снова объединяется с Гвен (Хейли Стайнфелд), чтобы предотвратить глобальный хаос, устроенный антагонистом по прозвищу Пятно (Джейсон Шварцман). Главные герои отправляются в опасное путешествие по мультивселенной, где им придется взаимодействовать с тайным обществом Пауков, в которое входят О’Хара (Оскар Айзек), Прабхакар (Каран Сони), а также Джессика Дрю (Исса Рэй) и многие другие.

В состав озвучки мультипликационного блокбастера также вошли Джейк Джонсон, Дэниэл Калуя, Брайан Тайри Генри, Йорма Такконе, Шей Уигэм, Рэйчел Дрэч и Луна Лорен Велес. Режиссерами выступили Кемп Пауэрс, Жуакин Душ Сантуш и Джастин Томпсон, а исполнительными продюсерами — Фил Лорд и Кристофер Миллер.

«Человек-паук: Паутина вселенных» стартует в американском прокате 2 июня.

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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