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Киноафиша Новости Мститель Дензел Вашингтон противостоит итальянской мафии в трейлере «Великого уравнителя 3»

Мститель Дензел Вашингтон противостоит итальянской мафии в трейлере «Великого уравнителя 3»

25 апреля 2023 16:49
Мститель Дензел Вашингтон противостоит итальянской мафии в трейлере «Великого уравнителя 3»

В новом фильме актер снова объединился с Дакотой Фаннинг из «Гнева».

Студия Sony Pictures выпустила дебютный трейлер третьей части остросюжетной экшен-франшизы «Великий уравнитель». В представленном ролике невозмутимы герой Дензела Вашингтона снова выходит на тропу войны с бандитами, а экранную компанию ему составляет Дакота Фаннинг, с которой актер почти двадцать лет назад снялся в «Гневе».

Оставив в прошлом работу правительственного убийцы, одинокий экс-оперативник Роберт МакКол (Вашингтон) никак не может смириться с грехами прошлого. Чтобы очистить свою карму, он периодически восстанавливает баланс справедливости, помогая людям, которые не способны самостоятельно постоять за себя. События новой картины развернутся в Италии. Там протагонист находит новый дом и друзей, однако вскоре узнает, что его знакомые оказываются под давлением местного криминального синдиката. Осознав тяжесть проблемы, МакКол решает самостоятельно разобраться с мафией.

Режиссером заключительной главы трилогии снова выступил Антуан Фукуа, а сценарий написал постоянный автор франшизы Ричард Уэнк. В остальной актерский состав вошли Гая Скоделларо, Эудженио Мастрандреа, Ремо Джироне, Соня Аммар, Андреа Скардуцио и Дэвид Денман.

Релиз «Великого уравнителя 3» состоится 1 сентября.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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