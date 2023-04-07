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Киноафиша Новости Эмили Ратаковски бросила актерскую карьеру, поскольку с ней обходились «как с куском мяса»

Эмили Ратаковски бросила актерскую карьеру, поскольку с ней обходились «как с куском мяса»

7 апреля 2023 14:24
Эмили Ратаковски бросила актерскую карьеру, поскольку с ней обходились «как с куском мяса»

По ее словам, ради продолжения работы в Голливуде ей пришлось бы быть «удобной для влиятельных мужчин».

Модель и актриса Эмили Ратаковски рассказала о том, почему она бросила актерскую карьеру. В новом интервью для Los Angeles Times исполнительница призналась, что устала от того, как ее воспринимают люди:

«Я не думала о том, что являюсь артисткой и не могу бросить свое призвание. Я чувствовала себя как кусок мяса из-за того, что люди постоянно осуждали меня, говоря: «У нее вообще есть какие-нибудь таланты, кроме большой груди?»

Ратаковски начала свою карьеру в качестве модели, а затем перешла в кино. Она наиболее известна по ролям в фильмах «Исчезнувшая» Дэвида Финчера, «128 ударов сердца в минуту» Макса Джозефа и «Красотка на всю голову» Эбби Кон. В последний раз она появилась на большом экране в 2019 году в картине «Искусство обмана» Мэтта Аселтона.

По словам Ратаковски, она усердно работала над тем, чтобы доказать, что является «серьезной актрисой», однако ей предлагали лишь роли второго плана. В частности, она прослушивалась на роль Яи в картине «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, но в итоге место досталось покойной Шарлби Дин.

К началу 2020 года Ратаковски осознала, что ради достижения успеха ей придется быть «удобной для влиятельных мужчин Голливуда», после чего она уволила своего агента, коммерческого представителя и менеджера:

«Я им не доверяла. Я подумала, что и сама могу справиться с ответами на телефонные звонки. Я хотела сама принимать решения. Никто из них не думал о моих интересах. И все они ненавидели женщин».

В настоящее время Ратаковски переживает тяжелый бракоразводный процесс со своим мужем Себастьяном Бир-Макклардом, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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