Николас Кейдж соглашался играть в низкопробных фильмах, чтобы выплатить долги

Николас Кейдж признал, что соглашался на роли в заведомо некачественных фильмах, чтобы выплатить долг в размере $6 млн. Выступая на передаче 60 Minutes телеканала CBS, актер сказал, что оказался в затруднительном финансовом положении из-за кризиса рынка недвижимости:

«Я слишком много инвестировал в недвижимость. Рынок рухнул, и я не смог уйти с него вовремя. Я вернул все, что был должен, то есть примерно $6 млн. Я никогда не подавал заявление о банкротстве».

По словам Кейджа, для него это были тяжелые времена, но работа помогала ему отвлечься от мрачных мыслей:

«Конечно, это было темное время. Но работа всегда была моей отдушиной. Возможно, это не были лучшие фильмы, но все же это была работа. Даже если проект был убогим, его создатели знали, что я не буду халтурить, что мне не все равно».

Ранее в интервью GQ актер заявил, что постоянные кассовые неудачи его картин и нависшие над ним долги сильно ударили по его самочувствию:

«Ученик чародея» получил плохие сборы, «Призрачный гонщик» тоже плохо показал себя в прокате. И «Сумасшедшая езда» не принесла ощутимых результатов. На моих плечах висели все эти кредиторы и налоговики, я тратил по $20 тыс. в месяц, чтобы уберечь мою мать от психиатрической больницы. Я просто не мог. Все это происходило одновременно».

Кейдж стал далеко не первой голливудской звездой, столкнувшейся с серьезными финансовыми трудностями. Например, ранее Шэрон Стоун призналась, что потеряла половину своих сбережений из-за неудачной банковской операции. Мэтт Дэймон и Бен Аффлек также рассказали о том, что они попросту растратили гонорар от продажи сценария «Умницы Уилла Хантинга» в размере $600 тыс., из-за чего оказались полностью разорены во время первых шести месяцев работы над фильмом.