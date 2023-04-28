Кассовый хоррор «Улыбка» получит сиквел

Пока неизвестно, вернется ли к работе над второй частью создатель оригинального фильма.

Кинокомпания Paramount Pictures объявила о том, что разрабатывает сиквел популярного хоррора «Улыбка» Паркера Финна.

Главные роли в оригинальной картине исполнили Сози Бэйкон («Мейр из Исттауна»), Кэйтлин Стэйси («Нью-Йорк, или Не считается») , Кайл Галлнер («Крик»), Джесси Ашер («Пацаны») и Робин Вайгерт («Джулия»).

«Улыбка» основана на собственной короткометражке Финна «Лора не спала» и, по сути, является ее прямым продолжением. В центре сюжета — доктор Роуз Коттер (Бэйкон), работающая в отделении скорой психологической помощи. Однажды ей поручают уход за студенткой Лорой Уивер (Стэйси), которая утверждает, что ее преследует некая потусторонняя сущность с вечной злой улыбкой на лице. Когда Роуз осматривает Лору, лицо пациентки внезапно застывает в страшной улыбке, после чего она перерезает себе горло. С этого дня доктора всюду начинают преследовать страшные видения, постепенно разрушающие ее жизнь и разум.

После премьеры в сентябре 2022 года фильм стал настоящим хитом, заработав $220 млн по всему миру при бюджете в $17 млн. Для Финна этот проект стал дебютом в полнометражном кино.