Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кунг-фу жеребец" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Кассовый хоррор «Улыбка» получит сиквел

Кассовый хоррор «Улыбка» получит сиквел

28 апреля 2023 13:12
Кассовый хоррор «Улыбка» получит сиквел

Пока неизвестно, вернется ли к работе над второй частью создатель оригинального фильма.

Кинокомпания Paramount Pictures объявила о том, что разрабатывает сиквел популярного хоррора «Улыбка» Паркера Финна.

Главные роли в оригинальной картине исполнили Сози Бэйкон («Мейр из Исттауна»), Кэйтлин Стэйси («Нью-Йорк, или Не считается») , Кайл Галлнер («Крик»), Джесси Ашер («Пацаны») и Робин Вайгерт («Джулия»).

«Улыбка» основана на собственной короткометражке Финна «Лора не спала» и, по сути, является ее прямым продолжением. В центре сюжета — доктор Роуз Коттер (Бэйкон), работающая в отделении скорой психологической помощи. Однажды ей поручают уход за студенткой Лорой Уивер (Стэйси), которая утверждает, что ее преследует некая потусторонняя сущность с вечной злой улыбкой на лице. Когда Роуз осматривает Лору, лицо пациентки внезапно застывает в страшной улыбке, после чего она перерезает себе горло. С этого дня доктора всюду начинают преследовать страшные видения, постепенно разрушающие ее жизнь и разум.

После премьеры в сентябре 2022 года фильм стал настоящим хитом, заработав $220 млн по всему миру при бюджете в $17 млн. Для Финна этот проект стал дебютом в полнометражном кино.

Фото: Paramount Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
3 выдумки в «Великолепном веке», над которыми смеются историки 3 выдумки в «Великолепном веке», над которыми смеются историки Читать далее 27 апреля 2023
Телепрограмма на сегодня: 29 апреля 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 29 апреля 2023 года для всех каналов Читать далее 29 апреля 2023
Тест: только настоящие знатоки угадают 16 фильмов СССР по фразе Тест: только настоящие знатоки угадают 16 фильмов СССР по фразе Читать далее 27 апреля 2023
Серийные убийцы и женщина с топором: 8 новых криминальных триллеров, основанных на реальных событиях Серийные убийцы и женщина с топором: 8 новых криминальных триллеров, основанных на реальных событиях Читать далее 29 апреля 2023
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов Читать далее 28 апреля 2023
Тест: Вы не жили в СССР, если не сможете ответить хотя бы на 8/10 вопросов о советском кино Тест: Вы не жили в СССР, если не сможете ответить хотя бы на 8/10 вопросов о советском кино Читать далее 28 апреля 2023
Дэниел Рэдклифф всё ещё получает миллионы с Гарри Поттера, хотя он кончился 10 лет назад Дэниел Рэдклифф всё ещё получает миллионы с Гарри Поттера, хотя он кончился 10 лет назад Читать далее 28 апреля 2023
Помните красотку из Американского пирога? Вот как она выглядит в 49 лет Помните красотку из Американского пирога? Вот как она выглядит в 49 лет Читать далее 27 апреля 2023
От второй звезды направо и прямо до утра: 9 главных экранизаций «Питера Пэна» От второй звезды направо и прямо до утра: 9 главных экранизаций «Питера Пэна» Читать далее 28 апреля 2023
Вот какую сцену из Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф никогда не согласится переснять Вот какую сцену из Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф никогда не согласится переснять Читать далее 28 апреля 2023
Related video