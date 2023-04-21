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Киноафиша Новости Звезда «Теда Лассо» Джуно Темпл договаривается о ведущей роли в «Веноме 3»

Звезда «Теда Лассо» Джуно Темпл договаривается о ведущей роли в «Веноме 3»

21 апреля 2023 11:52
Звезда «Теда Лассо» Джуно Темпл договаривается о ведущей роли в «Веноме 3»

Съемки должны начаться летом этого года.

В актерском составе «Венома 3» произошло пополнение. Как сообщает Deadline, к касту супергеройского блокбастера с Томом Харди в ближайшее время официально присоединится звезда «Теда Лассо» Джуно Темпл. Сейчас она находится на стадии переговоров. Какая именно роль отведена исполнительнице, пока не уточняется.

Постановкой кинокомикса Sony Pictures займется автор прошлых частей Келли Марсел — для нее это будет режиссерский дебют в полнометражном кино. Первый фильм снял Рубен Фляйшер («Анчартед: На картах не значится»), а сиквелом занимался Энди Серкис («Маугли»). Сценарий Марсел написала на основе идеи, разработанной совместно с Томом Харди.

Информация о сюжете пока не раскрывается, но концовка прошлой картины оставляет надежды на возвращение персонажа Стивена Грэма и появление некоторых героев MCU, хотя ничего из этого на данном этапе не подтверждено. Триквел уже находится на стадии предпроизводства. Если верить январским слухам, съемки начнутся летом этого года и завершатся примерно в начале осени. Официальную дату премьеры «Веном 3» пока не получил.

Темпл в прошлом году можно было видеть в мини-сериале Paramount+ «Предложение», а сейчас она заканчивает съемки в пятом сезоне антологии Ноя Хоули «Фарго».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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