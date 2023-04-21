«Золотой век телесериалов»: Зак Снайдер в восторге от «Эйфории» и «Игры в кальмара»

По словам режиссера, он не сразу поверил, что такие шоу возможны на телевидении.

Зак Снайдер поделился своими впечатлениями от просмотра популярных шоу «Эйфория» и «Игра в кальмара». Выступая на подкасте братьев Энтони и Джо Руссо Pizza Film School, режиссер заявил:

«Я думаю, что сейчас мы живем в настоящий золотой век телесериалов. Современные шоу гораздо чаще, чем раньше, показывают нам то, чего мы никогда не видели, волнуют на или делают повороты, которых мы не ожидаем. Они стали намного рискованнее».

В качестве примера эталонного шоу режиссер привел «Эйфорию»:

«Например, я только недавно посмотрел «Эйфорию», и она просто невероятна. Я не верю, что такой сериал существует. Это очень хорошо. Это один из тех проектов, при просмотре которых я думаю: «Такой фильм никогда бы не появился на свет».

Снайдер добавил, что сериалы, подобные «Эйфории» и «Игре в кальмара», напоминают ему революционные артхаус-картины:

«Если бы «Игра в кальмара» была фильмом, то, возможно, это был бы артхаус. «Эйфория» и «Игра в кальмара» переносят вас в миры, где вы никогда не знаете, куда вас ведут и что произойдет дальше. Я думаю, что это то, чего хотят зрители».

Джо Руссо согласился со Снайдером и добавил, что формат сериалов позволяет лучше эмоционально привязывать аудиторию к персонажам:

«Вы выделяете больше своего времени, больше инвестируете в просмотр. Благодаря этому, когда ваш любимый персонаж уходит, вы сильнее ощущаете утрату».

В конце Руссо сказал, что начало упомянутого Снайдером «золотого века телесериалов» он связывает именно с появлением возможности удерживать внимание зрителей на протяжении многих часов.