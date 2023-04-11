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Киноафиша Новости «Лед 3» получил дату премьеры

«Лед 3» получил дату премьеры

11 апреля 2023 13:42
«Лед 3» получил дату премьеры

Продолжение спортивной драмы выйдет на экраны в следующий День всех влюбленных.

По информации «Бюллетеня кинопрокатчика», студия Art Pictures разрабатывает третью часть спортивной драматической франшизы «Лед». Компания планирует выпустить картину в следующий День всех влюбленных, 14 февраля 2024 года. Продюсерами ленты выступают Федор Бондарчук («Фишер»), Денис Баглай («Ника»), Михаил Врубель («Совершенно летние») и Александр Андрющенко («Притяжение»). Другие детали проекта пока неизвестны.

Оригинальный «Лед» (2017) посвящен любви фигуристки Нади (Аглая Тарасова) и хулигана-хоккеиста Саши (Александр Петров). Однажды Надя получает серьезную травму, которая ставит под вопрос все ее дальнейшее спортивное будущее. Саша помогает ей не утратить тягу к жизни, снова встать на ноги и вернуться в борьбу за чемпионский титул.

Ранее «Бюллетень кинопрокатчика» также опубликовал информацию о дате выхода приквела трилогии «Последний богатырь» под названием «Финист. Первый богатырь». Премьера картины состоится 1 января 2025 года. Фильму будет посвящен приключениям самого ловкого и сильного богатыря Белогорья Финиста Ясного Сокола (Кирилл Зайцев), готового ввязаться в любые авантюры ради славы. Дистрибуцией проекта будет заниматься компания Yellow, Black and White.

Помимо этого, недавно Сергей Гармаш поделился новыми сведениями о потенциальном продолжении успешной семейной комедии «Чебурашка». Актер заявил о том, что сиквел фильма в данный момент находится в производстве.

Фото: Art Pictures Studio
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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