Генри Кавилл осознает подлинный страх в тизере третьего сезона «Ведьмака»

Стрим-сервис Netflix представил дебютный тизер-трейлер третьего сезона сериала «Ведьмак», в котором Генри Кавилл в последний раз предстанет в образе отважного Геральта из Ривии. Также стало известно, что предстоящий сезон выйдет в двух частях. Премьера первой, которая будет состоять из пяти эпизодов, состоится на стриминге 29 июня, тогда как вторая, насчитывающая три серии, выйдет 27 июля.

В начале мрачного и устрашающего тизера Геральт делает глоток напитка, который приводит его в демоническое состояние. Вслед за этим он произносит: «Сейчас, впервые за все время, я понимаю подлинный страх».

По сюжету, Геральт и Йеннифэр (Аня Чалотра) берут под свою опеку и защиту Цири (Фрейя Аллан), за которой охотятся монархи, маги и монстры Континента. Главные герои стремятся во что бы то ни стало сохранить свою новообразованную семью от всех, кто жаждет ее разрушить. Взяв на себя функции магической наставницы Цири, Йеннифэр ведет ее в крепость Аретузу, где она рассчитывает узнать больше о скрытых способностях своей юной протеже. Однако вместо этого трио главных героев оказывается в эпицентре ожесточенной борьбы, в которую вовлечены политическая коррупция, темная магия и вероломство.

Напомним, что в запланированном четвертом сезоне «Ведьмака» Кавилла в роли Геральта заменит Лиам Хемсворт.