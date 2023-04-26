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Киноафиша Новости «Флэш» с Эзрой Миллером может получить сиквел

«Флэш» с Эзрой Миллером может получить сиквел

26 апреля 2023 16:13
«Флэш» с Эзрой Миллером может получить сиквел

Режиссер прокомментировал шансы на продолжение и ситуацию с центральной звездой.

Супергеройский блокбастер «Флэш» входит в число главных блокбастеров летнего сезона, а от его коммерческого успеха будет завесить множество вещей. С осени прошлого года киновселенной DC руководят Джеймс Ганн и Питер Сафран, решившие полностью перезагрузить франшизу. Картина с Эзрой Миллером является продуктом прежнего режима правления Warner Bros. и своеобразной прощальной весточкой так называемого «Снайдерверса». Предполагается, что именно благодаря «Флэшу» будет осуществлен перезапуск вселенной, но получит ли этот фильм сиквел, вопрос пока что открытый. После вчерашнего эксклюзивного показа фильма на мероприятии CinemaCon режиссер Андрес Мускетти попытался дать ответ:

«Мы еще не говорили об этом. Для начала мы хотим посмотреть, как покажет себя этот фильм. Конечно же, волнение по поводу продолжения присутствует, особенно если наша лента будет иметь успех. Сейчас DC имеет новую архитектуру, которая уже строится. Главный вопрос в том, поглотит ли она нашу историю? Что до мультивселенной, то она возможна. Данная концепция позволяет всем этим разнообразным мирам сосуществовать и взаимодействовать. Словом, надеюсь на положительный исход, но точно ничего не знаю. В этом вся правда».

Также на сессии вопросов и ответов журналисты затронули деликатную тему с центральной звездой. Весь прошлый год Эзра Миллер попадал в заголовки желтой прессы и имел множество проблем с законом, что сделало «Флэшу» отрицательную рекламу. В какой-то момент был даже поставлен вопрос о замене актера, но потом артист взял себя в руки, публично извинился и прошел курс реабилитации. Тем не менее, учитывая пришествие Ганна и Сафрана, никто пока не знает точно, что будет с исполнителем и его персонажем в будущем. Вот что заявил по поводу состояния Миллера постановщик:

«Сейчас с Эзрой все в порядке. Мы все надеемся, что ему лучше... Он движется к выздоровлению. Да, у него были определенные проблемы, связанные с психическим здоровьем, но теперь с ним все хорошо. Мы недавно общались, и он очень стремятся стать лучше».

Первые зрители называют «Флэша» одним из лучших супергеройских фильмов в истории. Премьера картины состоится 16 июня.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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