Вместе с Мией Гот в хорроре «Максин» сыграют Элизабет Дебики, Кевин Бейкон и другие звезды

Стал известен основной актерский состав слэшера Тая Уэста «Максин», являющийся финалом трилогии, в которую входят хорроры «X» и «Пэрл». Вместе с Мией Гот в картине сыграют Элизабет Дебики («Довод»), Кевин Бейкон («Город на холме»), Лили Коллинз («Эмили в Париже»), Мишель Монахэн («Исходный код»), Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»), Бобби Каннавале («Наблюдатель»), а также музыкант Мозес Самни («Кумир») и певица Холзи («Государственный гимн»).

В оригинальном фильме, действие которого разворачивается в 1979 году, Гот сыграла сразу две роли — мечтающую о славе актрису порнофильмов Максин и пожилую техасскую убийцу Пэрл. В приквеле события имеют место в 1918 году. Фильм повествует о молодости злодейки из первой части, которая из мирной деревенской девушки превратилась в серийную убийцу. В триквеле повествование переместится на несколько лет вперед, в 1980-е годы. Пережив жуткую резню, Максин отправилась в Лос-Анджелес, чтобы покорить местную порноиндустрию.

Постановкой ленты по своему сценарию снова займется режиссер Тай Уэст. Съемки начнутся уже в этом месяце. Прокатчиком выступит студия A24. Официальную дату премьеры «Максин» еще не получила.