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Киноафиша Новости По слухам, в сиквеле «Мортал Комбат» появятся Шао Кан, Барака и ряд других новых персонажей

По слухам, в сиквеле «Мортал Комбат» появятся Шао Кан, Барака и ряд других новых персонажей

18 апреля 2023 14:26
По слухам, в сиквеле «Мортал Комбат» появятся Шао Кан, Барака и ряд других новых персонажей

Съемки начнутся через два месяца.

Портал That Hashtag Show поделился новыми подробностями сиквела «Мортал Комбат». По инсайдерским данным, в продолжении фантастического боевика появится еще несколько знаковых персонажей из оригинальной видеоигры — Шао Кан, Барака, Синдел, Куан Чи и принцесса Китана.

Данная информация пока носит неподтвержденный характер, поэтому относиться к ней следует соответствующим образом. О составе персонажей можно точно сказать лишь одно — одним из ключевых «новичков» второго фильма будет Джонни Кейдж, однако имя актера, который его сыграет, еще неизвестно. В первой части снялись Льюис Тан, Джо Таслим, Джессика Макнэми, Луди Линь, Мехкад Брукс, Хироюки Санада, Джош Лоусон, Таданобу Асано, Чинь Хань, Макс Хуан, Сиси Стрингер и Нэйтан Джонс. Предполагается, что все основные звезды вернутся в сиквеле.

Режиссером «Мортал Комбат 2» выступит постановщик ленты 2021 года Саймон Маккуойд. За сценарий на этот раз отвечает шоураннер сериала Marvel «Лунный рыцарь» Джереми Слейтер. Съемки фильма начнутся в июне и продлятся до сентября. Производство пройдет в Австралии.

Студии New Line Cinema и Warner Bros. пока не огласили официальную дату премьеры.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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