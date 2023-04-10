«Индиана Джонс 5» станет самым длительным фильмом в рамках франшизы

На фанатском мероприятии Star Wars Celebration, где в прошлую пятницу был показан новый трейлер пятой части «Индианы Джонса», президент студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди сообщила, что грядущий фильм станет самым длительным в рамках франшизы. В разговоре с порталом Collider она заявила, что хронометраж приключенческого блокбастера Джеймса Мэнголда приблизительно составляет 142 мин или 2 часа 22 мин.

Предыдущие картины об Инди, которые снял Стивен Спилберг, длятся в пределах двух часов, а первые два оказались даже короче:

«В поисках утраченного ковчега» (1981) — 115 мин;

«Храм судьбы» (1984) — 118 мин;

«Последний крестовый поход» (1989) — 127 мин;

«Королевство хрустального черепа» (2008) — 123 мин.

По словам Кеннеди, сталь внушительная продолжительность обусловлена самой историей, так как фильм полон разных событий. Кроме того, «Колесо судьбы» является финальной серии о персонаже Харрисона Форда, поэтому проводы героя решили сделать более масштабными.

Мировая премьера «Индианы Джонса и колеса судьбы» состоится 18 мая в рамках Каннского кинофестиваля, а в прокат фильм выйдет 30 июня.