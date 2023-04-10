Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Блуждающая Земля 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Индиана Джонс 5» станет самым длительным фильмом в рамках франшизы

«Индиана Джонс 5» станет самым длительным фильмом в рамках франшизы

10 апреля 2023 14:51
«Индиана Джонс 5» станет самым длительным фильмом в рамках франшизы

По словам президента Lucasfilm, внушительный хронометраж обусловлен насыщенным сюжетом.

На фанатском мероприятии Star Wars Celebration, где в прошлую пятницу был показан новый трейлер пятой части «Индианы Джонса», президент студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди сообщила, что грядущий фильм станет самым длительным в рамках франшизы. В разговоре с порталом Collider она заявила, что хронометраж приключенческого блокбастера Джеймса Мэнголда приблизительно составляет 142 мин или 2 часа 22 мин.

Предыдущие картины об Инди, которые снял Стивен Спилберг, длятся в пределах двух часов, а первые два оказались даже короче:

  • «В поисках утраченного ковчега» (1981) — 115 мин;
  • «Храм судьбы» (1984) — 118 мин;
  • «Последний крестовый поход» (1989) — 127 мин;
  • «Королевство хрустального черепа» (2008) — 123 мин.

По словам Кеннеди, сталь внушительная продолжительность обусловлена самой историей, так как фильм полон разных событий. Кроме того, «Колесо судьбы» является финальной серии о персонаже Харрисона Форда, поэтому проводы героя решили сделать более масштабными.

Мировая премьера «Индианы Джонса и колеса судьбы» состоится 18 мая в рамках Каннского кинофестиваля, а в прокат фильм выйдет 30 июня.

Фото: Lucasfilm
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
39 лет спустя: что стало с актерами фильма «Любовь и голуби» 39 лет спустя: что стало с актерами фильма «Любовь и голуби» Читать далее 11 апреля 2023
«Триггер»: когда выйдет 3 сезон и какие сюрпризы можно ждать от продолжения «Триггер»: когда выйдет 3 сезон и какие сюрпризы можно ждать от продолжения Читать далее 11 апреля 2023
Тест: только истинный фанат правильно продолжит каждую цитату из «Властелина колец» Тест: только истинный фанат правильно продолжит каждую цитату из «Властелина колец» Читать далее 10 апреля 2023
Вместо похода к психологу: 7 новых терапевтических фильмов и сериалов Вместо похода к психологу: 7 новых терапевтических фильмов и сериалов Читать далее 9 апреля 2023
Строго для взрослых: 7 самых странных постельных сцен в кино Строго для взрослых: 7 самых странных постельных сцен в кино Читать далее 10 апреля 2023
Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров Читать далее 7 апреля 2023
Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы Читать далее 7 апреля 2023
Что смотреть в ожидании новых серий «Наследников»: 10 сериалов про бизнес Что смотреть в ожидании новых серий «Наследников»: 10 сериалов про бизнес Читать далее 7 апреля 2023
Спектакль про нас: 5 причин посмотреть сериал «Грызня» Спектакль про нас: 5 причин посмотреть сериал «Грызня» Читать далее 10 апреля 2023
Как поймать маньяка: Киноафиша приглашает на показ фильма «Мизантроп» Как поймать маньяка: Киноафиша приглашает на показ фильма «Мизантроп» Читать далее 11 апреля 2023
Related video