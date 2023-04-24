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Киноафиша Новости Возобновились съемки вестерна «Раст», на площадке которого погибла оператор Галина Хатчинс

Возобновились съемки вестерна «Раст», на площадке которого погибла оператор Галина Хатчинс

24 апреля 2023 13:09
Возобновились съемки вестерна «Раст», на площадке которого погибла оператор Галина Хатчинс

Родные покойной все еще надеются привлечь Алека Болдуина к ответственности.

Творческая команда вестерна «Раст», в ходе работы над которым в октябре 2021 года погибла оператор Галина Хатчинс, объявила о возобновлении съемок фильма. Работа над картиной проходит в Монтане на Йеллоустонском ранчо.

К должности режиссера вернулся Джоэл Соуса («Полицейский седан»), который также был ранен во время трагического инцидента, унесшего жизнь Хатчинс. Он заявил, что решил вернуться к постановке «Раста», чтобы почтить память покойной женщины:

«Все мои усилия будут направлены на то, чтобы почтить наследие Галины и сделать так, чтобы она гордилась этим фильмом. Красоту Монтаны невозможно выразить словами. Теплое гостеприимство и доброта, проявленные всеми, кого мне довелось здесь встретить, очень вдохновляют. Для меня честь сотрудничать с такими замечательными людьми, чтобы от имени Галины вместе довести начатое дело до конца».

Соуса также поприветствовал и поблагодарил новых членов команды, в число которых вошли исполнительный продюсер Стивен А. Маринаццио II («Джек Райан») и художник-постановщик Кристин Брандт («Холодный расчет»), а также офицеры по безопасности Гэри Дженсен и Пол Джордан. Из старых членов группы к работе вернулись координатор трюков Аллан Граф, художник по костюмам Тереза Дэвис («Капсула времени»), руководитель отдела по прическам Анна Уильямс и Алек Болдуин, с которого были сняты обвинения в непредумышленном убийстве Хатчинс.

Ожидается, что съемки картины завершатся в конце мая.

Вместе с тем родные Хатчинс заявили о том, что намерены продолжить судиться с Болдуином несмотря на то, что прокуратура штата Нью-Мексико официально закрыла дело против него. Адвокат Глория Оллред, представляющая мать, отца и сестру покойной женщины, заявила, что ее клиенты по-прежнему надеются привлечь актера к ответственности.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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