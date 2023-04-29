Телепрограмма на сегодня: 29 апреля 2023 года для всех каналов
Это удивительно, но майские праздники уже практически на носу. Чувствуете, как воздух пропитывается атмосферой отдыха и безмятежности? Или вы из тех людей, которые проводят все праздники на работе? В любом случае просмотр хорошего кино никто не отменял, а для этого Киноафиша подготовила полную телепрограмму для всех российских каналов на 29 апреля. Наслаждайтесь!
Первый. Программа передач на 29 апреля
Первый 04:50
ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры 05:25
ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Поехали!»
11:10 «ПроУют»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Видели видео?
14:00 Рюриковичи. 1-я серия - «Рюрик». 2-я серия - «Игорь Рюрикович и княгиня Ольга». 3-я серия - «Святослав Игоревич». 4-я серия - «Владимир Святославич (Святой)»
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:20 «Кто хочет стать миллионером?»
19:20 Сегодня вечером
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23:50 «Эйфель». История создания символа Парижа
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
Россия 1. Программа передач на 29 апреля
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Индия
09:00 Формула еды. Форель
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Токсичная любовь
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Творческий вечер Ильи Резника
20:00 Вести
21:00 Очень плохая невеста
00:40 Добежать до себя
03:50 Белое платье
Матч!. Программа передач на 29 апреля
05:00 Наши иностранцы
05:30 Человек из футбола
06:00 Всё о главном
06:30 Магия большого спорта
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:40 Новости
09:45 Команда МАТЧ
10:15 РецепТура
10:45 Все на Матч!
11:45 Что по спорту? Казань
12:15 «Динамо». Ленинград»
13:15 Новости
13:20 Все на Матч!
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция. «Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань)
15:55 Все на Матч!
16:25 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET «Финал четырёх». Женщины. Финал. Прямая трансляция из Тольятти
18:10 Новости
18:15 Все на Матч!
19:00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Прямая трансляция. «Спартак» (Москва) - «Ростов» (Ростов-на-Дону)
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. «Торино» - «Аталанта»
23:45 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. Прямая трансляция. «Палмейрас» - «Коринтианс»
02:30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. С. Ядонг - Р. Симон
НТВ-Петербург. Программа передач на 29 апреля
03:30 Линия огня. 1-я и 2-я серии
05:15 Военно-исторические маршруты
05:30 Пляж. «Курортный роман», 1-я и 2-я серии
07:20 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим! Выпуск от 29 апреля
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога. Выпуск от 29 апреля
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»
12:00 Квартирный вопрос
13:00 «Страна талантов». Новый сезон
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Секрет на миллион. Хиты на все времена
23:40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:25 Квартирник НТВ у Маргулиса. Международный день джаза
02:15 Дачный ответ
03:10 Линия огня. 3-я и 4-я серии
04:55 Пляж. «Веселые ребята», 1-я и 2-я серии
ТВ-центр. Программа передач на 29 апреля
04:30 Мосфильм. Фабрика советских грёз
05:15 В моей смерти прошу винить...
05:55 Укротительница тигров
07:30 Православная энциклопедия. Как Церковь относится к юмору? Путешествие в Рязань. Этнокультурное пространство в сюжетах «Народной Библии»
08:00 Некрасивая подружка-8. Сердце зверя. 1-я серия
08:50 Некрасивая подружка-8. Сердце зверя. 2-я серия
09:45 Некрасивая подружка-9. Страшная, страшная сказка. 1-я серия
10:35 Некрасивая подружка-9. Страшная, страшная сказка. 2-я серия
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Молодая жена
13:50 Женщина с котом и детективом. 1-я серия
14:30 События
14:45 Женщина с котом и детективом. 2-я серия
15:55 Женщина с котом и детективом. 3-я серия
17:05 Женщина с котом и детективом. 4-я серия
17:30 Некрасивая подружка-10-11. 1-я серия - «Палата №13»
18:20 Некрасивая подружка-10-11. 2-я серия - «Палата №13»
19:10 Некрасивая подружка-10-11. 3-я серия - «Ключ на дне озера»
20:00 Некрасивая подружка-10-11. 4-я серия - «Ключ на дне озера»
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Русские тайны. Смерть Сталина
00:10 Приговор. Шабтай Калманович
00:55 Хватит слухов! 84-я серия
01:20 Битва со свекровью
02:00 Кровные враги
02:40 Одинокие звёзды
03:20 Звезды против СССР
04:00 Актёрские драмы. Выжить в 90-е
04:40 10 самых... Звёздные врунишк
Культура. Программа передач на 29 апреля
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Джеймс Джойс «Портрет художника в юности»
07:05 «Сказки-невелички». «Пластилиновая ворона»
07:30 Либретто. Л. Делиб. «Коппелия»
07:45 Дождь в чужом городе
10:00 Новости культуры
10:15 Формула любви
11:40 Исторические курорты России. Липецкие воды
12:10 Даты, определившие ход истории. 1348 год до нашей эры. Фараон Эхнатон
12:35 Либретто. К.М. Фон Вебер «Видение розы»
12:50 Все краски мира
13:40 Три минуты тишины
13:45 Рассказы из русской истории
15:15 Подкидыш
16:25 «Театр имени Моссовета. По-прежнему вместе...» К 100-летию театра
17:25 Спектакль «ШЕКСПИРГАМЛЕТ»
19:30 Новости культуры
19:45 Романтика романса. К 100-летию Государственного академического театра имени Моссовета
20:50 Девушки из Рошфора
22:55 Три минуты тишины
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». Дарья Терехова, Валерий Макаров и Ленинградский диксиленд
00:00 Либретто. Ж.-М. Шнейцхоффер. «Сильфида»
00:15 Вратарь
01:30 Все краски мира
02:20 Мультфильмы. «И смех и грех». «Коммунальная история». «Перфил и Фома». «Ночь на Лысой горе»
03:00 Перерыв в вещании
СТС. Программа передач на 29 апреля
01:05 Улётный экипаж
05:05 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Отель у овечек. 42-я серия
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты
08:25 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 ПроСТО кухня. 254-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 255-я серия
10:00 Шоу «Уральских пельменей»
10:40 Фактор страха. Испытание тайгой. 1-я серия
11:40 Смокинг
13:40 Шпион по соседству
15:35 Первый мститель
18:00 Первый мститель: Противостояние
21:00 Охотник на монстров
23:00 Капкан
00:45 Дом на другой стороне
02:35 Улётный экипаж
РЕН ТВ. Программа передач на 29 апреля
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Почему наступление добьет Украину?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Украинский дурдом: 7 самых буйных
18:00 Лысый нянька. Спецзадание
19:50 Чёрная Вдова
22:30 Титан
00:20 Крио
02:30 Коммандо
03:55 Самые шокирующие гипотезы
ТНТ. Программа передач на 29 апреля
04:50 Студия Союз. 103-я серия
05:35 Открытый микрофон. 117-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия
08:30 Модные игры. 30-я серия
09:00 Бьюти баттл. 10-я серия
09:30 Однажды в России. Дайджесты-2023. 1-я серия
10:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 2-я серия
11:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 3-я серия
12:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. Дайджест. 35-я серия
13:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. Дайджест. 36-я серия
15:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 37-я серия
16:55 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 38-я серия
19:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 39-я серия
21:00 Музыкальная интуиция. 30-я серия
23:00 Женский стендап. 67-я серия
00:00 Любовницы
01:50 Импровизация. Команды. 37-я серия
02:40 Импровизация. Команды. 38-я серия
03:30 Студия Союз. 104-я серия
04:10 Студия Союз. 110-я серия
Домашний. Программа передач на 29 апреля
04:50 Понять. Простить. «Семейное дело». «Стерва на стерву»
05:40 По делам несовершеннолетних
06:30 Верю. Люблю. Надеюсь. 1-я - 4-я серии
10:00 Пять ужинов
10:15 Жертва любви. 1-я - 8-я серии
19:00 Истерзанная. 17-я - 21-я серии
23:45 Ради жизни. 1-я - 4-я серии
03:20 Жертва любви. 1-я - 4-я серии