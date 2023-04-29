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Киноафиша Новости Телепрограмма на сегодня: 29 апреля 2023 года для всех каналов

Телепрограмма на сегодня: 29 апреля 2023 года для всех каналов

29 апреля 2023 00:00
Телепрограмма на сегодня: 29 апреля 2023 года для всех каналов

Это удивительно, но майские праздники уже практически на носу. Чувствуете, как воздух пропитывается атмосферой отдыха и безмятежности? Или вы из тех людей, которые проводят все праздники на работе? В любом случае просмотр хорошего кино никто не отменял, а для этого Киноафиша подготовила полную телепрограмму для всех российских каналов на 29 апреля. Наслаждайтесь!

Первый. Программа передач на 29 апреля

Первый 04:50

ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры 05:25

ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости (с субтитрами)

10:15 «Поехали!»

11:10 «ПроУют»

12:00 Новости (с субтитрами)

12:15 Видели видео?

14:00 Рюриковичи. 1-я серия - «Рюрик». 2-я серия - «Игорь Рюрикович и княгиня Ольга». 3-я серия - «Святослав Игоревич». 4-я серия - «Владимир Святославич (Святой)»

18:00 Вечерние новости (с субтитрами)

18:20 «Кто хочет стать миллионером?»

19:20 Сегодня вечером

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига

23:50 «Эйфель». История создания символа Парижа

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

Телепрограмма на сегодня: 29 апреля 2023 года для всех каналов
Рюриковичи

Россия 1. Программа передач на 29 апреля

05:00 Утро России. Суббота

08:00 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Индия

09:00 Формула еды. Форель

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Токсичная любовь

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Творческий вечер Ильи Резника

20:00 Вести

21:00 Очень плохая невеста

00:40 Добежать до себя

03:50 Белое платье

Матч!. Программа передач на 29 апреля

05:00 Наши иностранцы

05:30 Человек из футбола

06:00 Всё о главном

06:30 Магия большого спорта

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:40 Новости

09:45 Команда МАТЧ

10:15 РецепТура

10:45 Все на Матч!

11:45 Что по спорту? Казань

12:15 «Динамо». Ленинград»

13:15 Новости

13:20 Все на Матч!

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция. «Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань)

15:55 Все на Матч!

16:25 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET «Финал четырёх». Женщины. Финал. Прямая трансляция из Тольятти

18:10 Новости

18:15 Все на Матч!

19:00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Прямая трансляция. «Спартак» (Москва) - «Ростов» (Ростов-на-Дону)

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. «Торино» - «Аталанта»

23:45 Все на Матч!

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. Прямая трансляция. «Палмейрас» - «Коринтианс»

02:30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. С. Ядонг - Р. Симон

НТВ-Петербург. Программа передач на 29 апреля

03:30 Линия огня. 1-я и 2-я серии

05:15 Военно-исторические маршруты

05:30 Пляж. «Курортный роман», 1-я и 2-я серии

07:20 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим! Выпуск от 29 апреля

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня

10:20 Главная дорога. Выпуск от 29 апреля

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»

12:00 Квартирный вопрос

13:00 «Страна талантов». Новый сезон

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:25 Секрет на миллион. Хиты на все времена

23:40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:25 Квартирник НТВ у Маргулиса. Международный день джаза

02:15 Дачный ответ

03:10 Линия огня. 3-я и 4-я серии

04:55 Пляж. «Веселые ребята», 1-я и 2-я серии

ТВ-центр. Программа передач на 29 апреля

04:30 Мосфильм. Фабрика советских грёз

05:15 В моей смерти прошу винить...

05:55 Укротительница тигров

07:30 Православная энциклопедия. Как Церковь относится к юмору? Путешествие в Рязань. Этнокультурное пространство в сюжетах «Народной Библии»

08:00 Некрасивая подружка-8. Сердце зверя. 1-я серия

08:50 Некрасивая подружка-8. Сердце зверя. 2-я серия

09:45 Некрасивая подружка-9. Страшная, страшная сказка. 1-я серия

10:35 Некрасивая подружка-9. Страшная, страшная сказка. 2-я серия

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Молодая жена

13:50 Женщина с котом и детективом. 1-я серия

14:30 События

14:45 Женщина с котом и детективом. 2-я серия

15:55 Женщина с котом и детективом. 3-я серия

17:05 Женщина с котом и детективом. 4-я серия

17:30 Некрасивая подружка-10-11. 1-я серия - «Палата №13»

18:20 Некрасивая подружка-10-11. 2-я серия - «Палата №13»

19:10 Некрасивая подружка-10-11. 3-я серия - «Ключ на дне озера»

20:00 Некрасивая подружка-10-11. 4-я серия - «Ключ на дне озера»

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Русские тайны. Смерть Сталина

00:10 Приговор. Шабтай Калманович

00:55 Хватит слухов! 84-я серия

01:20 Битва со свекровью

02:00 Кровные враги

02:40 Одинокие звёзды

03:20 Звезды против СССР

04:00 Актёрские драмы. Выжить в 90-е

04:40 10 самых... Звёздные врунишк

Телепрограмма на сегодня: 29 апреля 2023 года для всех каналов
Женщина с котом и детективом

Культура. Программа передач на 29 апреля

03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Джеймс Джойс «Портрет художника в юности»

07:05 «Сказки-невелички». «Пластилиновая ворона»

07:30 Либретто. Л. Делиб. «Коппелия»

07:45 Дождь в чужом городе

10:00 Новости культуры

10:15 Формула любви

11:40 Исторические курорты России. Липецкие воды

12:10 Даты, определившие ход истории. 1348 год до нашей эры. Фараон Эхнатон

12:35 Либретто. К.М. Фон Вебер «Видение розы»

12:50 Все краски мира

13:40 Три минуты тишины

13:45 Рассказы из русской истории

15:15 Подкидыш

16:25 «Театр имени Моссовета. По-прежнему вместе...» К 100-летию театра

17:25 Спектакль «ШЕКСПИРГАМЛЕТ»

19:30 Новости культуры

19:45 Романтика романса. К 100-летию Государственного академического театра имени Моссовета

20:50 Девушки из Рошфора

22:55 Три минуты тишины

23:00 Клуб «Шаболовка, 37». Дарья Терехова, Валерий Макаров и Ленинградский диксиленд

00:00 Либретто. Ж.-М. Шнейцхоффер. «Сильфида»

00:15 Вратарь

01:30 Все краски мира

02:20 Мультфильмы. «И смех и грех». «Коммунальная история». «Перфил и Фома». «Ночь на Лысой горе»

03:00 Перерыв в вещании

СТС. Программа передач на 29 апреля

01:05 Улётный экипаж

05:05 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Отель у овечек. 42-я серия

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты

08:25 Шоу «Уральских пельменей»

09:00 ПроСТО кухня. 254-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 255-я серия

10:00 Шоу «Уральских пельменей»

10:40 Фактор страха. Испытание тайгой. 1-я серия

11:40 Смокинг

13:40 Шпион по соседству

15:35 Первый мститель

18:00 Первый мститель: Противостояние

21:00 Охотник на монстров

23:00 Капкан

00:45 Дом на другой стороне

02:35 Улётный экипаж

РЕН ТВ. Программа передач на 29 апреля

05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Почему наступление добьет Украину?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Украинский дурдом: 7 самых буйных

18:00 Лысый нянька. Спецзадание

19:50 Чёрная Вдова

22:30 Титан

00:20 Крио

02:30 Коммандо

03:55 Самые шокирующие гипотезы

Телепрограмма на сегодня: 29 апреля 2023 года для всех каналов
Чёрная Вдова

ТНТ. Программа передач на 29 апреля

04:50 Студия Союз. 103-я серия

05:35 Открытый микрофон. 117-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия

08:30 Модные игры. 30-я серия

09:00 Бьюти баттл. 10-я серия

09:30 Однажды в России. Дайджесты-2023. 1-я серия

10:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 2-я серия

11:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 3-я серия

12:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. Дайджест. 35-я серия

13:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. Дайджест. 36-я серия

15:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 37-я серия

16:55 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 38-я серия

19:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 39-я серия

21:00 Музыкальная интуиция. 30-я серия

23:00 Женский стендап. 67-я серия

00:00 Любовницы

01:50 Импровизация. Команды. 37-я серия

02:40 Импровизация. Команды. 38-я серия

03:30 Студия Союз. 104-я серия

04:10 Студия Союз. 110-я серия

Телепрограмма на сегодня: 29 апреля 2023 года для всех каналов
Студия Союз

Домашний. Программа передач на 29 апреля

04:50 Понять. Простить. «Семейное дело». «Стерва на стерву»

05:40 По делам несовершеннолетних

06:30 Верю. Люблю. Надеюсь. 1-я - 4-я серии

10:00 Пять ужинов

10:15 Жертва любви. 1-я - 8-я серии

19:00 Истерзанная. 17-я - 21-я серии

23:45 Ради жизни. 1-я - 4-я серии

03:20 Жертва любви. 1-я - 4-я серии

Фото: Legion-Media
Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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