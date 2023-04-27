Юэль Киннаман сыграет главную роль в триллере Нила Бломкампа о похищении инопланетянами

Создатель «Района №9» и «Элизиума» Нил Бломкамп определился со следующим режиссерским проектом. Как передает Variety, кинематографист возглавит научно-фантастический триллер о пришельцах «Они нас нашли» (They Found Us). Главную роль в предстоящей картине сыграет Юэль Киннаман, звезда двух «Отрядов самоубийц», а также сериалов «Убийство» и «Видоизмененный углерод».

В центре повествования окажется отец (Киннаман) и его дочь-подросток. Герои отправляются в поход по дикой местности штата Юта, чтобы наладить свои шаткие взаимоотношения. Во время семейной вылазки происходит то, что никто не мог предвидеть — главные герои подвергаются нападению некой внеземной формы жизни. Человекоподобный враждебный гуманоид намерен похитить землян, забрав их в свой неизвестный и ужасающий мир. На кон поставлены жизни, поэтому единственный способ уцелеть — дать инопланетному монстру бой.

Оригинальный сценарий написал Джереми Слэйтер, шоураннер сериала Marvel «Лунный рыцарь» и автор предстоящего сиквела «Мортал Комбат». Финансированием фильма займется AGC Studios. Съемки стартуют в этом году и пройдут в Австралии.

Киннаман недавно завершил работу над триллером Брэда Андерсона «Тихий час». В этом году его можно будет увидеть в ленте с Николасом Кейджем «Схватка с дьяволом» и боевике Джона Ву «Тихая ночь». Также на подходе у звезды четвертый сезон космодрамы «Ради всего человечества». У Бломкампа же в августе выходит экранизация видеоигры «Гран Туризмо».