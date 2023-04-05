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Киноафиша Новости Кит Харингтон снимется в третьем сезоне сериала «Индустрия»

Кит Харингтон снимется в третьем сезоне сериала «Индустрия»

5 апреля 2023 14:59
Кит Харингтон снимется в третьем сезоне сериала «Индустрия»

Производство новых серий шоу об изнанке финансового мира Лондона стартует в этом месяце.

По информации Deadline, Кит Харингтон присоединился к актерскому составу третьего сезона сериала «Индустрия» от HBO. Он исполнит роль генерального директора и основателя энергетической компании Lumi Генри Мака.

Съемки новых серий шоу начнутся в этом месяце в Великобритании. В целом сезон будет состоять из восьми эпизодов. Кроме Харингтона, в продолжении «Индустрии» снимутся Миха’ла Херролд («Тела, тела, тела»), Мариса Абела («Шпион, которого не было»), Гарри Лоути («Всевидящее око»), Дэвид Джонссон Фрэй («Тайная власть»), Кен Люн («Остаться в живых») и другие.

Сериал повествует о группе молодых людей, стремящихся покорить финансовую индустрию Лондона. Став сотрудниками офиса международного банка Pierpoint & Co, герои начинают погружаться в жестокий корпоративный мир, постепенно уничтожающий в них все человеческое.

В третьем сезоне Pierpoint & Co, желая обеспечить себе светлое будущее, вкладывает большие деньги в этичное инвестирование. Из-за этого компания оказываются втянута в громкое первичное публичное размещение акций энергетической компании Lumi и историю, которая затрагивает интересы верхушек финансового мира, СМИ и правительства.

Шоураннерами сериала выступают Мики Даун («Ты, я и конец света») и Конрад Кей («Хофф в записи»). Производством проекта занимается студия Bad Wolf.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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