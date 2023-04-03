«Айта» имеет шанс стать самым кассовым якутским фильмом в истории

Стартовавший в кинотеатрах РФ 30 марта драматический триллер «Айта» может стать самым кассовым якутским фильмом в истории. За первые выходные в российском прокате картина режиссера Степана Бурнашева заработала 9 млн рублей — это лучший старт среди всех фильмов республики Саха. На данный момент самым коммерчески успешным якутским фильмом является «Агент Мамбо» (2019), чей бокс-офис составил 16,6 млн рублей.

До кинотеатрального релиза «Айта» была показана на разных фестивалях авторского кино, в том числе в основном конкурсе смотра «Зимний». На этом фестивале «Айта» была удостоена наград за режиссуру и лучшую мужскую роль.

Отправной точкой сюжета становится гибель девочки Айты. Ее мертвое тело обнаруживают после вечеринки с одноклассниками. Рядом находят записку с имением человека. Вскоре по округу распространяются слухи о потенциальном виновнике, вскоре перерастающие в массовую уверенность — люди обвиняют в трагедии сотрудника полиции Афанасия, который подвез девочку в тот роковой вечер. Враждебная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до истины быстрее, чем состоится суровый самосуд.

Главные роли в картине сыграли Иннокентий Луковцев, Андрей Фомин, Георгий Бессонов, Ильяна Павлова, Людмила Малыкайцева, Спартак Ларионов, Айталина Цыпандина и Айталыына Яковлева. Бурнашев снял фильм по собственному сценарию.