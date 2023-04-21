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10 киноляпов в Сумерках, которые невозможно развидеть

21 апреля 2023 17:32
10 киноляпов в Сумерках, которые невозможно развидеть

Все мы с легкостью и не кривя душой можем признать, что "Сумерки" (2008) – фильм без преувеличения культовый, хотя и по не самым достойным, прямо скажем, причинам. 

"Сумерки" принято ругать за всё подряд, и, конечно, по большей части критики правы – особенно когда дело касается киноляпов, которых в самом первом фильме франшизы великое множество. Вот лишь некоторые из этих киноляпов, которые заметят внимательные зрители:

Рюкзак Шрёдингера

Киноляпы в Сумерках

Помните сцену, когда Белла и Эдвард оказались в лесу, и девушка роняет свой рюкзак? Оказывается, рюкзак в этом фильме обладает магическими свойствами: спустя некоторое время он исчезает совершенно без следа! Возможно, это была одна из первых проявлений сверхъестественных сил в мире "Сумерек", но мы все пропустили этот момент.

Трубки для дыхания Беллы

Киноляпы в Сумерках

Белла попадает в больницу, и на ее лице видны трубки для дыхания. Сначала они расположены над ее глазами. Но через некоторое время эти трубки мигрируют на щеки героини. Видимо, и здесь таится какая-то магия, или это просто очередная ошибка на съемочной площадке.

Самоочищающийся джип

Киноляпы в Сумерках

После Той Самой Сцены игры в бейсбол Эмметт уезжает с поля на своем джипе, который покрыт грязью. Однако в следующем кадре машина становится абсолютно чистой, словно проехала через невидимую автомойку. Здесь мы уже начинаем подозревать не только магию, но и наличие некоего загадочного вампирского трюка, который позволяет мгновенно очищать автомобили. Честно? Завидуем.

Модный фейл

Киноляпы в Сумерках

Помните Тайлера? Приятный молодой человек от души делает комплимент джипу Беллы в первый день ее появления в школе Форкса. Тайлер одет в красную толстовку, поверх которой то появляется, то исчезает серая жилетка. В одном кадре жилетка есть, в следующем – её уже нет.

Путаница с контактными линзами

Киноляпы в Сумерках

В одной из сцен Белла вспоминает глаза Эдварда. На крупном плане становятся заметными контактные линзы, которые актер носит для воссоздания характерного цвета глаз вампира. Очевидно, что зрители не должны были заметить этот аксессуар, но, если присмотреться, наличие линз легко можно рассмотреть.

Слова-перевертыши

Киноляпы в Сумерках

Белла ищет информацию о вампирах и натыкается на страницу об "Апотамкине". Однако, когда она открывает страницу, написание слова вдруг меняется на "Апотампкин". Конечно, создателям "Сумерек" было не до таких мелких опечаток, но сам по себе киноляп смешной. А загадочный "апотампкин" – это на самом деле Хладный демон или Демон Ночи, мифическое существо, которое встречается в легендах североамериканского племени индейцев Квилетов.

Таинственный броненосец

Киноляпы в Сумерках

Когда Белла входит в класс биологии, она смотрит на Эдварда, а полка за его спиной кажется пустой. Однако, через пару секунд на полке появляется чучело броненосца. Видимо, это еще один мистический обитатель мира "Сумерек", о котором мы ранее не знали.

Волосы Беллы

Киноляпы в Сумерках

После того, как Беллу едва не задавила фургон, ее волосы то убраны назад, то спрятаны внутри капюшона. Вероятно, героиня мастерски управляется со своими волосами на столь высокой скорости, что нам даже не удается заметить это.

Волшебные варежки

Киноляпы в Сумерках

Когда Белла и Эдвард сидят у озера, и она задает ему вопросы о его семье и их способностях, волшебным образом ее вязаные варежки перемещаются с рук на колени (00:57:30). Видимо, у Беллы есть своя суперспособность – телекинез!

Исчезающее окно

Киноляпы в Сумерках

В одной из финальных сцен Эдвард "спит" в больнице, прислонившись к стене. В крупном плане слева от него столик частично закрывает окно с жалюзи. Однако в общем плане окно начисто исчезает.

Фото: Summit Entertainment
Елена Королева
Елена Королева
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