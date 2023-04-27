6 худших профессоров Хогвартса: Снейп на первом месте, а кто ещё в списке?

Да, мы поставили Снейпа на первое место в рейтинге профессоров Хогвартса, которых вообще не стоило допускать к преподаванию чего бы то ни было. Нет, нам не стыдно.

6. Профессор Бинс

Начнем с обитателя пыльных классных комнат истории магии, Профессора Бинса. Что может быть хуже, чем бессмертный преподаватель, который даже не осознает, что умер? (на самом деле много что, но самое худшее нашего рейтинга ещё впереди). Бинс усердно преподает свой предмет, но его монотонный голос и скучные лекции оставляют учеников в состоянии полусна и не внушают никакого интереса к истории магии.

Бинс, безусловно, авторитет в своей области, но его учебный метод, который сводится к пересказу лекций, вызывает уныние. Ученики на лекциях по истории магии спали беспробудно, и шансов на то, что у них разовьются навыки критического мышления или интерес к предмету, не было с самого начала.

Не удивительно, что в фильмы Бинса вообще не включили – наверное, побоялись, что зрители начнут зевать.

5. Профессор Локонс

Следующий в нашем списке — Златопуст Локонс. Этот похожий на звезду Голливуда профессор, представляющий себя великим магом, на самом деле оказался обычным шарлатаном, использующим заклинание Обливиэйт для стирания памяти магов после их героических подвигов и приписывающим их себе.

Локонс преподавал оборону от тёмных искусств, но на деле его навыки оставляли желать лучшего. Его уроки превращались в бесконечные рассказы о его якобы подвигах, и вместо того, чтобы подготовить учеников к реальным опасностям, он лишь усугублял их невежество.

4. Профессор Трелони

Профессор Сивилла Трелони, преподавательница предсказаний, уверена в своих способностях прорицателя, хотя ее прогнозы редко сбываются. Она часто предсказывает смерти учеников и говорит о неблагоприятных событиях, что вносит беспокойство и страх в умы учеников.

Большинство её предсказаний – это универсальная "вода", которую можно толковать как угодно. Она драматизирует свои "видения", сея неоправданную тревогу среди учеников и персонала. Вся эта мистика скорее отвлекает, чем помогает в образовательном процессе.

Вот наглядная иллюстрация, почему Трелони с её привычкой сеять панику своими предсказаниями — плохой преподаватель, да и человек в целом: просто представьте такую вот Трелони в эпоху пандемии, например — да нам всем страшнее было бы раз в десять!

3. Профессор Квиррелл

Профессор Квиррелл, первый преподаватель обороны от тёмных искусств, которого встречают Гарри и его друзья, заслужил почетное третье место нашего списка. Квиррелл, слабый и застенчивый, на самом деле оказывается верным слугой самого Волан-де-Морта.

Его предательство не только поставило учеников Хогвартса в опасность, но и показало, что он не в состоянии обучать детей обороне от тёмных искусств. Используя свою должность, он пытался получить Камень волшебников, что в итоге привело к его смерти и поставило учеников под угрозу.

2. Долорес Амбридж

На втором месте списка совершенно заслуженно находится Долорес Амбридж, чиновница Министерства магии, которая была назначена преподавателем обороны от тёмных искусств в пятом году обучения Гарри. Амбридж, с ее строгими методами обучения и жесткими наказаниями, сделала жизнь учеников невыносимой.

Долорес Амбридж не только подавляла критическое мышление, но и строго запрещала обсуждение реальных угроз, таких как возвращение Волан-де-Морта. Она использует жестокие наказания, чтобы контролировать учеников, и нарушает их права, что делает ее одним из худших преподавателей в истории Хогвартса.

1. Северус Снейп

Пусть в конечном итоге Снейп был признан героем, но его методы преподавания и общения с учениками заставляют нас поставить его на первое место и признать, что как преподаватель Снейп Амбридж (такое себе достижение).

Снейп реально травил Гарри и его друзей с самого начала (кем надо быть, чтобы травить одиннадцатилеток?), особенно Невилла Долгопупса, и унижал их перед всем классом. При этом он явно выделял фаворитами студентов Слизерина, что создавало неравные условия обучения.

Снейп, несомненно, был талантливым магом и непревзойденным спецом в Зельеварении, но его холодное и саркастическое отношение к ученикам, в частности к Гарри, делало его отвратительным учителем. Его методы преподавания вызывали страх и тревогу, вместо того чтобы вдохновлять и мотивировать учеников к изучению предмета. Да, в сюжете Гарри Поттера Снейп сыграл трагическую, героическую и супер-важную роль. Нет, как преподаватель он был никуда не годен.