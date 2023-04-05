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Киноафиша Новости Режиссер «Земли кочевников» Хлоя Чжао снимет фильм о жене Уильяма Шекспира

Режиссер «Земли кочевников» Хлоя Чжао снимет фильм о жене Уильяма Шекспира

5 апреля 2023 15:38
Режиссер «Земли кочевников» Хлоя Чжао снимет фильм о жене Уильяма Шекспира

Продюсирует картину постановщик «1917» и «Красоты по-американски» Сэм Мендес.

Создательница «Земли кочевников» и супергеройского блокбастера «Вечные» Хлоя Чжао определилась со своим следующим режиссерским проектом. По данным Deadline, постановщица снимет биографический фильм об Энн Хатауэй, жене Уильяма Шекспира.

В основу исторической драмы ляжет роман Мэгги О’Фаррелл «Хамнет», получивший отличные отзывы в прессе и принесший автору ряд престижных литературных наград. Первоисточник повествует о том, как супруга гениального драматурга пытается смириться со смертью их единственного сына, одиннадцатилетнего Хамнета. Трагедия очень отразилась на родителях мальчика и нашла отголосок в бессмертном произведении «Гамлет». В книге также отображено зарождение отношений Энн и Уильяма.

Исполнительными продюсерами выступят Сэм Мендес («1917») и Лайза Маршалл («Конец ***го мира»). Адаптацией книги Чжао занимается совместно с О’Фаррелл. Сроки производства пока не анонсированы.

Также Чжао работает над переосмыслением «Дракулы», который позиционируется как футуристический вестерн. Очевидно, к этому проекту Чжао вернется после «Хамнета».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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