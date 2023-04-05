Режиссер «Земли кочевников» Хлоя Чжао снимет фильм о жене Уильяма Шекспира

Создательница «Земли кочевников» и супергеройского блокбастера «Вечные» Хлоя Чжао определилась со своим следующим режиссерским проектом. По данным Deadline, постановщица снимет биографический фильм об Энн Хатауэй, жене Уильяма Шекспира.

В основу исторической драмы ляжет роман Мэгги О’Фаррелл «Хамнет», получивший отличные отзывы в прессе и принесший автору ряд престижных литературных наград. Первоисточник повествует о том, как супруга гениального драматурга пытается смириться со смертью их единственного сына, одиннадцатилетнего Хамнета. Трагедия очень отразилась на родителях мальчика и нашла отголосок в бессмертном произведении «Гамлет». В книге также отображено зарождение отношений Энн и Уильяма.

Исполнительными продюсерами выступят Сэм Мендес («1917») и Лайза Маршалл («Конец ***го мира»). Адаптацией книги Чжао занимается совместно с О’Фаррелл. Сроки производства пока не анонсированы.

Также Чжао работает над переосмыслением «Дракулы», который позиционируется как футуристический вестерн. Очевидно, к этому проекту Чжао вернется после «Хамнета».