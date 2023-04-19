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Киноафиша Новости По словам Райана Рейнольдса, в «Дэдпуле 3» Росомаха будет «совершенно новым» персонажем

По словам Райана Рейнольдса, в «Дэдпуле 3» Росомаха будет «совершенно новым» персонажем

19 апреля 2023 10:21
По словам Райана Рейнольдса, в «Дэдпуле 3» Росомаха будет «совершенно новым» персонажем

Актер намекнул, что дело в мультивселенной.

Райан Рейнольдс поделился новыми сведениями о появлении Росомахи в фильме «Дэдпул 3». В новом интервью для ET Canada актер сказал, что возвращение Хью Джекмана к роли супергероя было лишь вопросом времени:

«Мы хотели сделать это десятилетиями… как ни странно, сейчас идеальное время. Я постоянно уговаривал его вернуться к роли Росомахи. Я был назойливым, как комар, в течение многих лет. Я верю, что все происходит в нужное время, не меньше, чем я верю в тяжелую работу, удачу и другие вещи, которые должны сойтись, чтобы все получилось. Время важно. Я думаю, сейчас он готов. Думаю, он рад».

Рейнольдс добавил, что новая версия Росомахи будет сильно отличаться от его предыдущих экранных воплощений:

«То, что мы ему предложили, достаточно сильно отличается от того персонажа, которого он хорошо знал, того персонажа, с которым он попрощался. Это дало ему совершенно новое пространство для выстраивания актерской игры. Он действительно хочет это сделать».

Ранее Джекман также заявил, что в «Дэдпуле 3» зрители увидят совершенно нового Росомаху, поэтому сюжет фильма не будет противоречить событиям фильма «Логан», в финале которого персонаж погиб:

«Это стало возможно благодаря устройству мира Marvel, где существую перемещения по разным временным линиям. Теперь мы можем вернуться назад благодаря чудесам научного прогресса. Так что мне не нужно вмешиваться в события «Логана». Это было важно для меня. И я думаю, что и для фанатов тоже».

И слова Джекмана, и слова Рейнольдса могут служить намеком на то, что в сценарии картины каким-то образом задействована концепция мультивселенной.

Съемки «Дэдпула 3» начнутся в мае 2023 года. Премьера фильма состоится 8 ноября 2024 года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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