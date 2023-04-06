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Киноафиша Новости Тест: кто ты из «Шрэка»?

Тест: кто ты из «Шрэка»?

6 апреля 2023 12:30
Тест: кто ты из «Шрэка»?

Прямолинейный Шрэк или душа компании — Осел? 

«Шрэк» совершил настоящую мультреволюцию, саркастически обыграв штампы диснеевских сказок и предложив историю, одинаково интересную как детям, так и взрослым. Со временем «Шрэк» обзавелся тремя сиквелами, а также двумя спин-оффами про самого обаятельного персонажа франшизы — Кота в сапогах. Еще в 2004 году после выхода мультфильма «Шрэк 2» создатели объявили, что планируют пять частей франшизы, однако в 2010 году было решено, что «Шрэк навсегда» поставит точку в истории зеленого огра. Недавно стало известно, что после успеха мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание» студия вернулась к работе над пятой частью «Шрэка». В ожидании продолжения истории любимых героев пройди наш тест и выясни, кем ты был во вселенной «Шрэка».

Арина Виногородская
Арина Виногородская
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