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Помните красотку из Американского пирога? Вот как она выглядит в 49 лет

27 апреля 2023 15:18
Помните красотку из Американского пирога? Вот как она выглядит в 49 лет

Восхитительная Шэннон Элизабет, которую многие помнят по ее роли Нади в Американском пироге, в сентябре 2023 исполнится уже 50 лет. Вот чем актриса занимается сегодня, спустя почти четверть века после премьеры культовой комедии.

Удивительно, но даже спустя десятилетия Шэннон умудрилась сохранить ту же самую беззаботную красоту, которой завораживала зрителей в свои молодые годы. Секрет прост: модель и актриса не пропускает ни дня без тренировки и энергично поддерживает форму, демонстрируя, что время для неё, кажется, остановилось.

Вот так Шэннон выглядела в юности до того, как прославиться:

Помните красотку из Американского пирога? Вот как она выглядит в 49 лет

Элизабет находит время не только для актерской карьеры и физических тренировок. Она также является усердным борцом за права животных и основателем Animal Avengers, организации по защите животных. Несколько лет назад Элизабет основала ещё один фонд, на этот раз – в Африке, где и повстречала своего будущего мужа Саймона Борчерта. Судя по совместным фото, актриса и её супруг влюблены и счастливы точно так же, как и в момент первой встречи несколько лет назад.

Помните красотку из Американского пирога? Вот как она выглядит в 49 лет

Несмотря на то, что Шэннон Элизабет может быть больше известна своей ролью в Американском пироге, она не останавливалась на этом. Актриса продолжала (и продолжает) карьеру в кино, хотя в последнее время уделяет ей меньше времени: она снялась в еще нескольких фильмах франшизы Американский пирог, блеснула в черноюморной серии про Джея и Молчаливого Боба, а в 2023 выйдет боевик Смерть на границе, где Шэнонн снялась с такими известными актерами, как Эрик Робертс и Дэнни Трехо.

Помните красотку из Американского пирога? Вот как она выглядит в 49 лет
Фото: YouTube
Елена Королева
Елена Королева
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