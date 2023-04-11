Вышел трейлер второго сезона аниме-сериала «Звездные войны: Видения»

Под конец завершившегося вчера в Лондоне фестиваля Star Wars Celebration студия Lucasfilm выпустила трейлеры двух анимационных проектов — второго сезона многосерийной антологии «Звездные войны: Видения» и свежего мультсериала «Звездные войны: Приключения юных джедаев». Если первое шоу представляет собой сборник разнообразных историй, выполненных в разных стилях анимации, то второй проект рассчитан в первую очередь на детскую зрительскую аудиторию.

Над продолжением «Видений» работало девять анимационных студий, в числе которых Cartoon Saloon, ответственная за номинированный на «Оскар» мультик Apple TV+ «Легенда о волках», Aardman, создавшая вселенную Уоллеса и Громита, и Mir, в послужном списке которой мультсериалы «Харли Квинн» и «Легенда о Корре».

В центре сюжета «Приключений юных джедаев» — маленькие падаваны, которые только учатся управлять силой. Под наставничеством мудрого магистра Йоды персонажи попадают в различные приключения и познают бесценные жизненные уроки.

Премьера всех девяти эпизодов «Видений» состоится на сервисе Disney+ в неофициальный праздник «Звездных войн» — 4 мая. «Приключения юных джедаев» стартуют в этот же день.

Star Wars Celebration в следующий раз будет проведен в Токио в апреле 2025 года.