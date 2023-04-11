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Начались съемки десятого сезона сериала «Реальные пацаны»

11 апреля 2023 16:59
Начались съемки десятого сезона сериала «Реальные пацаны»

В новых сериях Колян найдет «самое настоящее человеческое счастье».

Телеканал ТНТ и студия Good Story Media объявили о начале съемок десятого сезона популярного комедийного сериала «Реальные пацаны».

В новых сериях шоу к главным ролям вновь вернулись Николай Наумов («Яйцо Фаберже»), Владимир Селиванов («Воин»), Станислав Тляшев («Ивановы-Ивановы»), Зоя Бербер («Тайный Санта»), Марина Федункив («СамоИрония судьбы») и другие.

Шоу повествует о простом парне по имени Колян (Наумов), который разрывается между уютным миром своего района и высшим светом города Пермь. В новом сезоне герой отправляется в родовое поместье «Наумовка», перешедшее ему от бабушки. Для Коляна эти места являются истинным «местом силы».

Начались съемки десятого сезона сериала «Реальные пацаны» Начались съемки десятого сезона сериала «Реальные пацаны»

По словам продюсера Антона Зайцева, создатели шоу поставили себе задачу перестать выставлять Коляна жертвой обстоятельств. Теперь герой будет напрямую двигаться успеху, чтобы зрители ощутили, что он изменился, и они сами изменились вместе с ним. Отныне Лера (Бербер) не будет пилить Коляна, друзья перестанут его подставлять, а участковый перестанет над ним смеяться. Зайцев пообещал, что персонаж найдет «самое настоящее человеческое счастье».

Премьера десятого сезона «Реальных пацанов» состоится на ТНТ в 2024 году.

Фото: Канал ТНТ
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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