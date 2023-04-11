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Киноафиша Новости Мультсериал «Звездные войны: Бракованная партия» завершится третьим сезоном

Мультсериал «Звездные войны: Бракованная партия» завершится третьим сезоном

11 апреля 2023 15:05
Мультсериал «Звездные войны: Бракованная партия» завершится третьим сезоном

Премьера финальных серий шоу состоится в 2024 году.

Выступая на мероприятии Star Wars Celebration Europe 2023, исполнительные продюсеры анимационного сериала «Звездные войны: Бракованная партия» Брэд Рау, Дженнифер Корбетт и Афина Ивет Портильо объявили о том, что шоу было продлено на финальный третий сезон. Заключительные серии выйдут на экраны в 2024 году.

Действие шоу разворачивается после событий фильма «Звездные войны: Эпизод III — Месть ситхов». В центре сюжета — экспериментальные клоны Отряда 99 Охотник, Эхо, Тех, Крушила и Прицельщик. Из-за особенностей своего устройства герои не подвержены влиянию Приказа 66, что делает их угрозой для Империи. Воспротивившись власти ситхов, пятерка клонов сбегает со службы и формирует отряд наемников, готовых взяться за самые опасные задания.

Помимо анонса третьего сезона, на Star Wars Celebration создатели шоу представили тизер будущих серий. Согласно информации StarWars.com, ролик начинается с того, что император Палпатин посещает специалиста по клонированию Ройса Хэмлока на горе Тантисс. Палпатин говорит с ученым о поимке подруги Отряда 99, девочки-клона Омеги. Он добавляет, что «крайне важно сохранить объект в безопасности». В конце тизера на экране появляются все члены Отряда 99. Охотник также сообщает товарищам о пленении Омеги.

Фото: Lucasfilm
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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