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Киноафиша Новости Николас Холт подряд упустил роли в «Бэтмене», «Топ Гане: Мэверик» и «Миссии: невыполнима 7»

Николас Холт подряд упустил роли в «Бэтмене», «Топ Гане: Мэверик» и «Миссии: невыполнима 7»

17 апреля 2023 19:53
Николас Холт подряд упустил роли в «Бэтмене», «Топ Гане: Мэверик» и «Миссии: невыполнима 7»

Актер был вынужден отказаться от участия в одном из главных блокбастеров прошлого года из-за съемок в «Великой».

Николас Холт признался, что по разным причинам лишился ролей в трех голливудских блокбастерах подряд. В новом интервью для The Guardian актер рассказал, что упустил возможность сняться в «Бэтмене», «Топ Гане: Мэверик» и «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»:

«Я пробовался на роль в «Бэтмене» и не получил ее. Пробовался на роль в «Топ Гане: Мэверик» и не получил ее. Потом мне позвонил Том Круз и сказал: «Привет, как насчет того, чтобы сняться в «Миссии: невыполнима»?».

По словам Холта, он действительно горел желанием сыграть в шпионском боевике с Крузом. Предполагалось, что он исполнит роль главного злодея двух заключительных частей франшизы. Актер включился в производственную команду в январе 2020 года, но в мае 2020 года покинул проект из-за своих обязательств по съемкам в комедийном сериале «Великая». После того его роль в «Миссии: невыполнима» досталась Эсаю Моралесу («Озарк»).

Холт не стал раскрывать, на какую именно роль он пробовался в «Топ Гане: Мэверик», но, скорее всего, речь идет либо о персонаже Брэдли «Петухе» Брэдшоу (Майлз Теллер), либо о персонаже Джейке «Палаче» Сересине (Глен Пауэлл). Картина заработала в мировом прокате $1,49 млрд.

Что касается «Бэтмена», то в этом случае, вероятнее всего, имеется в виду роль самого Темного рыцаря, доставшейся Роберту Паттинсону. Сборы ленты составили $770 млн.

Последним проектом Холта на данный момент является комедийный хоррор «Ренфилд», в котором он исполнил главную роль в паре с Николасом Кейджем. Фильм вышел на экраны 14 апреля.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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