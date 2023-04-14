Что смотреть на выходных: сериал-манипуляция «Жить жизнь», финал «Барри» и драма с Флоренс Пью

14 апреля, Prime Video

Кому смотреть: фанатам очаровательной стендаперки и тем, кого вдохновляют истории успеха.

Дата премьеры финального сезона «Удивительной миссис Мейзел» — день, отмеченный красным в календарях преданных фанатов этого популярного шоу. Хит про домохозяйку в Нью-Йорке 50-х, которая после разрыва с мужем открывает в себе талант к стендап-комедии, начал выходить в 2017 году и собрал за годы эфира 20 премий «Эмми». В заключительных сериях после того, как Ленни Брюс предложил Мидж выступить в клубе Копакабана, она решает не останавливаться на достигнутом и твердо намеревается попасть на популярное вечернее шоу Гордона Форда. Создатели обещают, что в последнем сезоне Мидж как никогда близко подберется к своей мечте, но поймет, что и это совсем не предел. В главной роли Рэйчел Броснахэн. В финальных эпизодах также вернутся Майло Вентимилья («Герои»), Рейд Скотт («Веном») и Джейсон Райльф («Волшебники»). Бессменная создательница шоу и его исполнительный продюсер — Эми Шерман-Палладино.

Удивительная миссис Мейзел (5-й сезон)

16 апреля, HBO

Кому смотреть: тем, кому нравится сочетание брутального насилия и нетипичного юмора.

Еще один сериал, с которым приходится прощаться этой весной, — черная комедия про киллера в депрессии Барри Беркмана, который мечтает стать актером. Шоу с первого сезона полюбилось критикам и зрителям и заработало в общей сложности 44 номинации «Эмми». Заключительный сезон был написан еще в пандемийном 2020-м, до съемок третьего. В финальных эпизодах Джин Кузино признается всеобщим героем, пока Барри арестован и сидит в тюрьме. Создатели Билл Хейдер и Алек Берг не раскрывают подробностей сюжета, но обещают, что история пойдет в радикально новом направлении. Большинство членов каста вернутся к своим ролям, в том числе, конечно, Билл Хейдер, который в этом сезоне также срежиссировал все восемь серий. Актерский состав пополнил Патрик Фишлер («Американская история преступлений»). Традиционно в новых эпизодах стоит ждать несколько ярких камео.

Барри (4-й сезон)

11 апреля, в Сети

Кому смотреть: тем, кто любит комфортное кино.

Зак Брафф («Клиника»), как и многие на самоизоляции, не тратил время зря, а написал сценарий для своего нового фильма. В картину он позвал сниматься свою бывшую девушку Флоренс Пью («Не беспокойся, дорогая»), а также Моргана Фримана. Пью играет Эллисон, у которой есть замечательный жених, многообещающая карьера, чудесная семья и друзья, всегда готовые поддержать. Но пережив катастрофу и тяжелую утрату, девушка теряет себя и жизненные ориентиры. На помощь ей приходит добродушный отчим (Фриман), который дает ей важные советы и вдохновляет ее взять жизнь в собственные руки. Иными словами, Флоренс Пью обрезает волосы, ходит без макияжа, плачет, но в конце концов становится немного счастливее. Зарубежная пресса приняла фильм довольно прохладно, назвав его слащавым, зато, судя по рейтингу, зрителям картина пришлась по душе.

Главный женский сериал сезона: 7 причин посмотреть «Жить жизнь» что посмотреть

Хороший человек

14 апреля, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто любит триллеры про загадочных исчезнувших.

Сериал рассказывает историю о женщине по имени Ханна, муж которой неожиданно пропадает без вести, оставив короткую записку. Она пытается выяснить, что с ним случилось, и жить дальше, стараясь наладить отношения с его 16-летней дочерью. В процессе поисков Ханна узнает факты, говорящие о том, что ее супруг Оуэн был не тем, за кого себя выдавал. Триллер основан на одноименном бестселлере Лоры Дейв. Писательница адаптировала свой роман для телевидения совместно с мужем Джошем Сингером, обладателем «Оскара» за сценарий «В центре внимания». Главные роли в шоу сыграли Дженнифер Гарнер («Из 13 в 30»), Николай Костер-Вальдау («Игра престолов») и Энгаури Райс («Мейр из Исттауна»). Пилотный эпизод сняла Оливия Ньюман, известная постановкой фильма «Там, где раки поют». Также в составе режиссеров Лайла Нойгебауер, не так давно представившая свой дебют «Мост через озеро» с Дженнифер Лоуренс в главной роли.

Последнее, что он сказал мне

14 апреля, Netflix

Кому смотреть: тем, кто без ума от исторических сериалов.

Сериал «Последнее королевство» называют «британскими "Викингами"». Он шел на стриминге с 2015 года и влюбил в себя многих фанатов эстетики брутальных мечей и туманных фьордов. Фильм-сиквел подводит черту после финального пятого сезона шоу, премьера которого состоялась в прошлом году. По сюжету завершающей части саги, после смерти короля Эдуарда Утред и его единомышленники отправляются в путешествие по расколотому королевству в надежде наконец объединить Англию. Фильм, как и сериал, опирается на «Саксонские хроники», исторические романы, написанные Бернардом Корнуэллом. В режиссерском кресле — Эдвард Базалгетт, работавший над оригинальным шоу в качестве постановщика нескольких эпизодов и исполнительного продюсера четвертого сезона. В главной роли вновь появится Александр Дреймон, а также к истории вернется весь основной каст сериала.

Последнее королевство: Семь королей должны умереть

13 апреля, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит авантюрные сюжеты в солнечных локациях.

В центре сюжета авантюрного сериала бывший полицейский Майк Валентайн, который вынужден вернуться в свой родной штат, чтобы разыскать подружку местного бандита. Он и не подозревает, что непыльное дело станет для него запутанным путешествием, полным интриг и скелетов в шкафу, ведь на свою голову он влюбится в пропавшую девушку. Сценарист и шоураннер Дональд Тодд («Это мы») в качестве референсов своего проекта называл триллер 80-х «Жар тела» и криминальную драму «Вне поля зрения» Стивена Содерберга. На главные роли он пригласил номинанта «Эмми» Эдгара Рамиреса («Золото») и Эбби Ли («Неоновый демон»).

Человек из Флориды

13 апреля, START, Okko

Кому смотреть: тем, кому понравились «Содержанки».

Новый сериал от создателей «Содержанок» — флагманский проект видеостриминга этой весной. Его шоураннером выступила Дарья Мороз (она также сыграла одну из второстепенных ролей), а режиссером стал Артем Аксененко, известный по сериалу «Медиатор». В проекте солирует Любовь Аксенова («Бывшие»). Она играет Анну, успешную, красивую и богатую девушку, которая пережила смерть любимого мужа. В ее жизни появляется новый возлюбленный, хирург Матвей, заставляющий ее испытывать контрастные эмоции и гадать о том, что он от нее хочет в действительности. Однако Аня не желает быть жертвой в этих отношениях, поэтому решает включиться в игру и вывести ухажера на чистую воду. Последнего играет Роман Васильев, для которого роль в проекте является первой крупной на стриминговом телевидении. Сериал получил особую зрительскую награду на фестивале ORIGINAL+.

Жить жизнь

Кризис личности: Всего одна ночь

14 апреля, Showtime

Кому смотреть: тем, кто любит Нью-Йорк и обожает, когда о нем рассказывают творческие люди.

Герой документальной картины Мартина Скорсезе и Дэвида Тедески — фронтмен группы New York Dolls Дэвид Йохансен. Его влияние на музыкальную сцену Нью-Йорка в 70-е было ярким и значительным и сумело распространиться и на другие сферы культурной жизни. Певец глэм-панка Йохансен, по мнению самого Скорсезе, всегда умел передать в своем творчестве энергию и дух города. Автор «Злых улиц», «Славных парней» и многих других фильмов известен своей любовью к Нью-Йорку. Только два года назад он выпустил документальный сериал «Представьте, что вы в городе», где беседовал с харизматичной Фрэн Лебовиц об удивительном мегаполисе. На новую картину режиссера вдохновило музыкальное шоу Йохансена в кабаре Café Carlyle, размышляющего об эволюции этого безумного, полного жизни города. Премьера фильма прошла на Нью-Йоркском кинофестивале в прошлом году.