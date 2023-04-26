Джо Руссо предсказывает, что через два года фильмы будут создаваться искусственным интеллектом

Режиссер и продюсер считает, в будущем каждый желающий сможет сделать полноценное кино с собой в главной роли.

Джо Руссо выразил мнение, что искусственный интеллект (ИИ) научится самостоятельно создавать полноценные фильмы уже через два года. Во время недавней публичной дискуссии с директором по работе с клиентами компании Epic Games Дональдом Мастардом Руссо сказал, что поддерживает расширение применения современных технологий в киноиндустрии:

«Ценность этого процесса заключается в том, что происходит демократизация производства. Это очень хорошо. Это означает, что любой человек в этой комнате может сделать свой фильм или масштабную игру с помощью фотореалистичного движка или ИИ. Для меня это лучшая часть данной тенденции».

Руссо добавил, что искусственный интеллект может полностью изменить подход к производству кино:

«Мы живем в мире, где целое поколение имеет базовое представление об ИИ и не боится этой технологии. Очевидно, что потенциально мы может использовать его для создания новых историй и менять подход к сложению повествования. Можно получить непрерывно развивающуюся историю в игре, фильме или сериале. Представьте, что вы сможете задать команду вашему домашнему ИИ: «Эй, я хочу, чтобы ты сделал фильм с моим фотореалистичным аватаром и аватаром Мэрилин Монро. И я хочу, чтобы это была романтическая комедия, потому что у меня был тяжелый день». И на выходе вы получите романтическую комедию продолжительностью 90 минут с вами в главной роли. Вы можете создавать картины специально для себя».

Режиссер также предположил, что технологический прогресс решит проблему постоянно растущих затрат на производство фильмов, из-за которой крупные студии не хотят производить ничего, кроме сиквелов.