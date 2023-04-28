Дэниел Рэдклифф всё ещё получает миллионы с Гарри Поттера, хотя он кончился 10 лет назад

Cказка о Гарри Поттере продолжает приносить Мальчику-который-выжил золотые галеоны даже спустя 10 лет после завершения магической эпопеи. И, похоже, у этого волшебного сундука с золотом пока что нет дна.

Потратив фактически всё своё детство и подростковые годы на Гарри Поттера, Дэниел Рэдклифф сумел накопить порядка 100 миллионов долларов. Волшебный мир до сих пор платит Рэдклиффу за то, что детство он провел на съемочной площадке: последний фильм о юном волшебнике вышел уже больше десяти лет назад, но Рэдклифф всё ещё продолжает пожинать финансовые плоды франшизы.

За один только год, как показали отчеты его компании Gilmore Jacobs Limited, актер заработал 2,6 миллиона долларов. Откуда именно поступили эти средства, неизвестно, но известно, что именно через эту компанию Рэдклифф проводит свои кино-заработки.

В сравнении с состоянием Рэдклиффа, доходы других звёзд Гарри Поттера кажутся куда как более скромными. Например, Майкл Гэмбон, сыгравший Альбуса Дамблдора, оценивается всего в 20 миллионов долларов.

Гэри Олдман, исполнивший роль Сириуса Блэка, заработал около 40 миллионов за всю свою актерскую карьеру, а она, на минуточку, насчитывает несколько десятилетий!

Алан Рикман, который прославился ролью Северуса Снейпа и ушёл из жизни в 2016 году, оставил после себя состояние в размере около 16 миллионов долларов. Состояние Робби Колтрейна, известного своей ролью Хагрида, оценивается минимум в 4 миллиона долларов.

Это – куда более скромные суммы по сравнению с теми, которые удалось заработать коллегам Рэдклиффа по съемочной площадке, Эмме Уотсон и Руперту Гринту, исполнившим роли Гермионы Грейнджер и Рона Уизли соответственно. Уотсон умудрилась увеличить свой банковский счет на 70 миллионов долларов, а Гринт – на 60 миллионов.