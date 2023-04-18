Сара Джессика Паркер сообщила об окончании съемок второго сезона «И просто так»

Сара Джессика Паркер объявила об окончании съемок второго сезона сериала «И просто так», являющегося продолжением культового шоу «Секс в большом городе». Актриса опубликовала в своих социальных сетях фотографию с Николь Ари Паркер, исполняющей в сериале роль Лизы Тодд Уэксли. В подписи к посту Паркер поблагодарила команду «И просто так» за великолепную работу и добавила, что фото было сделано на «вечеринке в честь окончания», что может служить намеком на завершение производства новых серий.

Сериал повествует о дальнейшей судьбе Кэрри (Паркер), Миранды (Синтия Никсон) и Шарлотты (Кристин Дэвис), которые сталкиваются с новыми людьми, приключениями и карьерными вызовами, адаптируясь к изменившемся миру. Спустя много лет после событий основного шоу Кэрри ведет собственный подкаст, Миранда работает адвокатом, а Шарлотта продолжает вести жизнь примерной домохозяйки. Кроме трио, на экран вернулись Гарри Голденблатт (Эван Хэндлер), Энтони Марентино (Марио Кантоне) и Стив Брэди (Дэвид Эйгенберг).

Премьера «И просто так» состоялась в 2021 году. Проект получил отличные отзывы от зрителей и практически сразу после выхода был продлен на второй сезон.

Ранее шоураннер сериала Майкл Патрик Кинг («Две девицы на мели») объявил о том, что второй сезон «И просто так» выйдет летом 2023 года.